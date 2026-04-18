"Це ж було вже": у Кароля Навроцького у прямому ефірі випав пакетик зі снюсом
- Під час інтерв'ю у президента Польщі Кароля Навроцького випадково випав пакетик зі снюсом – бездимним тютюном.
- Ведучий Роберт Мазурек підняв і повернув пакетик, цей момент потрапив на відео.
Під час інтерв'ю президента Польщі Кароля Навроцького стався курйозний момент: з кишені політика випав пакетик зі снюсом. Очікувано, відео інциденту швидко розлітелося мережею.
Про це повідомляє польське видання Wprost.
Що сталося в ефірі?
Журналіст Роберт Мазурек брав інтерв'ю у Кароля Навроцького для Kanał Zero.
Вони говорили, зокрема, про можливе вето на закон щодо криптовалют, а також про плутанину навколо складання присяги суддями Конституційного трибуналу.
У певний момент до студії зателефонував один із глядачів. Поки чоловік ставив запитання, у президента з кишені випав снюс.
Довідка. Снюс – це тютюновий або нікотиновий продукт у вигляді маленьких пакетиків, які кладуть під верхню губу. Він не куриться і не жується, натомість нікотин всмоктується через слизову оболонку рота. Традиційно снюс популярний у скандинавських країнах, зокрема у Швеції.
На допомогу Навроцькому прийшов Роберт Мазурек – він нахилився, підняв пакетик і подав його політику.
Людина хотіла бути ввічливою,
– пожартував ведучий крізь сміх.
Коли глядач, який додзвонився до студії, дещо розгубився, Мазурек пояснив, що сміх був викликаний тим, що він щойно підняв і передав президентові снюс.
Навроцький вже не вперше потрапляє у подібні історії
Про любов Кароля Навроцького до снюсу всі дізналися ще під час виборів у 2025 році: тоді політик прийняв "нікотинову жуйку" просто під час телевізійних дебатів з Рафалом Тшасковським.
Частина суспільства навіть запідозрила Навроцького у наркозалежності. У відповідь він запросив тих, хто має "якісь нездорові пропозиції", пройти відкриті тести на фізичну підготовку та здоров'я.
Історія повторилася у вересні 2025, коли Кароль Навроцький відвідав 80-ю сесію Генасамблеї ООН. Тоді у мережі з'явилося відео, як під час перерви помічник або охоронець передав з кишені політику коробочку, у якій, ймовірно, був снюс, після чого польський президент помістив його під губу.