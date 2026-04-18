"Це ж було вже": у Кароля Навроцького у прямому ефірі випав пакетик зі снюсом

Під час інтерв'ю президента Польщі Кароля Навроцького стався курйозний момент: з кишені політика випав пакетик зі снюсом. Очікувано, відео інциденту швидко розлітелося мережею.

Про це повідомляє польське видання Wprost.

Що сталося в ефірі?

Журналіст Роберт Мазурек брав інтерв'ю у Кароля Навроцького для Kanał Zero.

Вони говорили, зокрема, про можливе вето на закон щодо криптовалют, а також про плутанину навколо складання присяги суддями Конституційного трибуналу.

У певний момент до студії зателефонував один із глядачів. Поки чоловік ставив запитання, у президента з кишені випав снюс.

Довідка. Снюс – це тютюновий або нікотиновий продукт у вигляді маленьких пакетиків, які кладуть під верхню губу. Він не куриться і не жується, натомість нікотин всмоктується через слизову оболонку рота. Традиційно снюс популярний у скандинавських країнах, зокрема у Швеції.

На допомогу Навроцькому прийшов Роберт Мазурек – він нахилився, підняв пакетик і подав його політику.

Людина хотіла бути ввічливою,

– пожартував ведучий крізь сміх.

Коли глядач, який додзвонився до студії, дещо розгубився, Мазурек пояснив, що сміх був викликаний тим, що він щойно підняв і передав президентові снюс.

