Німецький міністр цифровізації третину своїх промов створив за допомогою ШІ

Карстен Вільдбергер, який обіймає посаду міністра цифрового розвитку Німеччини, свої публічні промови готував із допомогою технологій штучного інтелекту.

До таких висновків дійшли розслідувачі Die Zeit.

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Як німецький міністр використовував ШІ?

Журналісти дослідили 30 промов Вільдбергера через сервіс Pangram, який дозволяє визначати створені за допомогою ШІ тексти.

За підсумками аналізу, 22 виступи створили повністю люди, ще 7 промов міністра містили фрагменти, підготовлені зусиллями нейромереж.

При цьому один із виступів був повністю згенерований штучним інтелектом. Як повідомляє видання, цю промову Вільдбергер виголосив у Вашингтоні 24 липня, виступаючи перед Атлантичною радою.

Ще чотири з семи виступів міністра, які частково базувалися на матеріалах, підготовлених ШІ, прозвучали в Бундестазі.

Водночас заперечувати використання новітніх технологій у міністерстві не стали. Там уточнили, що Вільдбергер застосовує такі інструменти, проте остаточна відповідальність за зміст промов завжди залишається за людиною.

До речі, один із випадків використання ШІ спровокував скандал у Польщі. Маріанна Шрайбер, яка балотується на посаду мера Кракова, стартувала свою виборчу кампанію з відеоролика, у якому вона знімає український прапор і кидає його на землю, а також викидає прапор ЄС у смітник. "Польськість – це нормальність", – говорила Шрайбер і закликала підтримувати її кандидатуру на виборах.

Варто також загалом зауважити, що впровадження штучного інтелекту вже суттєво впливає на ринок праці, змінюючи попит на професії. Зокрема, дедалі більше потрібні фахівці з кібербезпеки, які можуть виявляти вразливості в цифрових системах, аналізувати програмний код і реагувати на витоки інформації.

Водночас деякі професії опиняються під загрозою автоматизації: за оцінками експертів, робота спеціалістів із введення даних може бути замінена ШІ на 98%, а коректорів – на 92%.