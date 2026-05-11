Минулий тиждень був вкрай складним для України як на фронті, так і в геополітичному вимірі. Росіяни прагнули перемир'я для проведення параду без спроб його зірвати з українського боку. Офіційно Київ оголосив про перемир'я напередодні 9 травня, на яке росіяни відповіли посиленими атаками на фронті та по прифронтових містах.

Проте за посередництва США Україна і Росія таки домовилися про перемир'я та обмін полоненими. Перемир'я так і не відбулося. Росіяни не зменшили кількість штурмових дій попри оголошене зі свого боку припинення вогню.

Про те, як змінилася лінія фронту за минулий тиждень з 4 по 10 травня 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій

Протягом минулого тижня російські війська здійснили 1 272 штурмові дії на фронті. Найменше атак відбулося протягом 9 травня, проте ворог атакував 147 разів. Найбільше атак було напередодні, 8 травня – 245.

За напрямками ситуація минулого тижня була такою:

Покровський – 238 атак;

Гуляйпільський – 164 атаки;

Костянтинівський – 84 атаки;

Харківський – 78 атак;

Лиманський – 68 атак;

Сумський – 40 атак;

Олександрівський – 36 атак;

Куп'янський – 22 атаки;

Слов'янський – 14 атак;

Придніпровський – 14 атак;

Оріхівський – 13 атак;

Краматорський – 9 атак.

Протягом минулого тижня зросла кількість атак на Сумщині, водночас менше атак спостерігали в районі Костянтинівки.

Попри всі атаки, лінія зіткнення залишилася незмінною на Сумському, Харківському, Лиманському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Просування росіян на Харківщині

Основними центрами бойових зіткнень на Харківщині є прикордоння, район Вовчанська і Куп'янська. 10 травня минула друга річниця прориву росіян на півночі області. Тобто оборона Вовчанська триває уже 731-й день.





Як змінилася лінія зіткнення в районі Вовчанська з травня 2024 року / Карта DeepStateMAP

Також тримає оборону і Куп'янськ – росіяни вкотре намагаються захопити місто. Минулого тижня ворог мав просування в цьому районі. Росіяни змогли просунутися вперед між селами Піщане і Петропавлівка східніше самого Куп'янська.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог просувається в бік Слов'янська

Хоч кількість штурмів на Слов'янському напрямку зараз менша, ніж взимку та на початку весни, кількість атак, здається, лише наростає. Зокрема йдеться про удари FPV-дронами по Слов'янсько-Краматорській агломерації.

Щодо лінії зіткнення, минулого тижня росіяни просунулися одразу на кількох ділянках. Зокрема в районі села Закітне, а також по трасі Бахмут – Слов'янськ в районі сіл Федорівка Друга, Голубівка і Привілля.





Ситуація на Слов'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Покровському напрямку

Покровський напрямок залишається найважчим на лінії зіткнення. На нього припадає найбільше атак, тут зосереджено чи не найбільше вороже угруповання і тут є одні з ключових цілей для ворога. Урбанізовані зони міст Білицьке, Добропілля, Білозерське та стратегічні висоти біля них зараз є серйозною метою.

Російські війська минулого тижня мали просування в південній частині міста Родинське та південніше самого міста. Бої за населений пункт тривають.

Однак ворог паралельно намагається вести штурмові дії в бік Білицького і навіть до Добропілля. Щодо останнього, то росіяни намагаються дістатися туди не тільки з боку колишнього "добропільського прориву", а з боку Гришиного. До речі, саме в цьому районі минулого тижня мали просування загарбники – в селах Новоолександрівка й Василівка та поблизу них.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також просування ворог мав на ще одній ділянці Покровського напрямку. Ворог просунувся біля села Філія Дніпропетровської області й закріпився в самому селі. Також росіяни просунулися в районі села Горіхове до адмінмежі Донеччини та Дніпропетровщини.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP