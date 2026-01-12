Росіяни просуваються у Покровську й Гуляйполі та націлилися на Краматорськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

Попри погіршення погодних умов та похолодання, початок року на фронті був вкрай важким. Російські війська суттєво посилили штурмові дії в районі міста Гуляйполе в Запорізькій області. Також тяжкі бої точаться в Покровську та Мирнограді, біля Костянтинівки, у Вовчанську, поблизу Куп'янська і Лимана та в напрямку Краматорська.

Росіяни не збавляють темпів наступальних дій на ключових напрямках і при цьому атаки відбуваються по всій лінії фронту.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 5 по 11 січня 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP

Динаміка бойових дій на фронті

У порівнянні з груднем 2025 року, кількість атак на фронті зросла. Не в останню чергу – через погіршення погодних умов, яке використовують росіяни на свою користь. Особливо зросла кількість атак в районі Гуляйполя. 5 та 6 січня кількість атак там перевищувала кількість штурмів в районі Покровська. При тому, що останній майже рік залишається напрямком, на який припадає найбільше ворожих атак.

Протягом минулого тижня росіяни здійснили 1 411 штурмових дій. За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 333 атаки;

Гуляйпільський – 249 атак;

Костянтинівський – 129 атак;

Олександрівський – 106 атак;

Лиманський – 95 атак;

Харківський – 73 атаки;

Куп'янський – 55 атак;

Слов'янський – 27 атак;

Оріхівський – 19 атак;

Краматорський – 17 атак;

Сумський – 12 атак;

Придніпровський – 11 атак.

Попри атаки лінія зіткнення не зазнала змін на Куп'янському, Лиманському, Слов'янському, Олександрівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках поговоримо далі.

Росіяни, ймовірно, окупували Андріївку

На початку минулого тижня аналітики DeepState повідомили, що російські загарбники повторно окупували село Андріївка, що на Сумщині. Водночас угруповання військ "Курськ" заперечило цю інформацію.

Точно відомо, що на Сумщині точаться важкі бої, ворог активно намагається застосовувати дрони, коли це дозволяють погодні умови та проводить штурмові дії.





Ситуація на Сумщині / Карта DeepStateMAP

Ворог просувається у Вовчанську

Важкі бої точаться на півночі Харківщини, епіцентром яких є місто Вовчанськ, яке ще у 2024 році знищили росіяни. Зараз ворог докладає всіх зусиль для повної окупації міста. Минулого тижня росіянам вдалося просунутися до південних околиць в напрямку Вільчої. Фактично, гарнізон Вовчанська зараз розділений російськими військами, які вклинилися по центру.

Повністю під контролем України залишаються східні околиці міста, близько половини – окуповано, решта у сірій зоні.





Ситуація у Вовчанську / Карта DeepStateMAP

Росіяни націлилися на Краматорськ

Слов'янськ і Краматорськ – найбільші міста Донбасу, які залишаються під контролем України і є важливими цілями для ворога, який прагне повного захоплення регіону. Після захоплення Сіверська загрози для Слов'янська стали більшими, проте ворог поки зменшує активність на цій ділянці.

Водночас збільшується ворожа активність на Краматорському напрямку. Ворог намагається захопити Часів Яр і паралельно атакує північніше міста у напрямку Дружківки та Краматорська.

Росіяни минулого тижня просунулися в районі сіл Маркове, Новомаркове та Майське. Відстань від фронту до Краматорська зараз менш ніж 15 кілометрів. До Дружківки – 13.





Ситуація на Краматорському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Костянтинівському напрямку

Росіяни намагаються створити так звані клішні довкола Костянтинівки, проте Сили оборони всіляко перешкоджають цим планам. Водночас все ж ворог має певні просування.

Минулого тижня росіяни повністю закріпилися на південь від Клебан-Бицького водосховища. Північний берег водосховища – у сірій зоні.

Також ворог просунувся в районі Русиного Яру.





Ситуація на Костянтинівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Що відбувається на Покровському напрямку?

Покровський напрямок залишається одним із найважчих. Спершу поговоримо про ситуацію в районі Покровська і Мирнограда. Там бої тривають у північних частинах міст. Ворог дійшов до північних околиць Покровська та навіть закріпився північніше міста. Водночас у Мирнограді росіяни не просунулися, хоча абсолютна більшість міста окупована ворогом.

Попри заяви ворога про захоплення Родинського, бої точаться на околиці міста, також ворог просунувся в районі села Федорівка.





Ситуація в районі Покровська / Карта DeepStateMAP

Однак уваги також вартий плацдарм у районі колишнього Добропільського виступу. Там росіяни просунулися у Шаховому та в напрямку Нового Шахового. Ворог прагне відновити цей плацдарм для наступу на Добропілля, Білозерське і Новодонецьке.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Битва за Гуляйполе у розпалі

Важкі бої точаться за Гуляйполе. Гарнізону міста особливо важко, адже після прориву зі сходу та півдня, минулого тижня російські війська прорвалися і з півночі. Таким чином так звані клішні утворюються не довкола міста, а в самому Гуляйполі.

Сіра зона виходить вже за межі міста. Бої за Гуляйполе тривають, гарнізон міста посилюють додатковими підрозділами.





Ситуація в Гуляйполі / Карта DeepStateMAP

Росіяни прагнуть наблизитися до Запоріжжя

Хоча на Оріхівському напрямку активність ворога в рази менша, ніж на Гуляйпільському, проте тут є своя проблемна ділянка – район Степногірська. Раніше сіра зона розширилася уже до Малокатеринівки. Через це була оголошена обов'язкова евакуація прилеглих до Запоріжжя сіл, наприклад, Кушугум, звідки вивезли 19 дітей.

Минулого тижня росіяни просунулися в районі Приморського на узбережжі колишнього водосховища. Відстань від фронту до південних околиць Запоріжжя – 18 кілометрів.





Ситуація на Запоріжжі / Карта DeepStateMAP

