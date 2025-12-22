Новий російський прорив на Сумщину, ворог у Гуляйполі: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на фронті залишається вкрай складною на всіх напрямках – від Сумщини до Херсонщини. Особливо тяжкі бої тривають у районах міст Вовчанськ, Куп'янськ, Лиман, Сіверськ, Часів Яр, Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, Родинське та Гуляйполе.

Найважчою ситуація залишається на Донеччині, на яку припадає найбільше ворожих штурмів. Також ускладнюється ситуація в Запорізькій області в районі Гуляйполя.

Про те, яким був тиждень на фронті з 8 по 14 грудня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Цікаво Муляжі ворога, вибухи та пастки: як "Сектор стійкості" допомагає визначати бойову готовність військових – репортаж

Динаміка бойових дій на фронті

Кількість ворожих атак на фронті у порівнянні з попередніми тижнями зросла. Минулого тижня ворог здійснював штурми на всіх напрямках від 134 до 278 разів на добу. Особливо складними були минулі вихідні, протягом яких росіяни атакували 458 разів.

Сумарно протягом минулого тижня на фронті відбулося 1 379 бойових зіткнень. За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 384 атаки;

Костянтинівський – 154 атаки;

Олександрівський – 121 атака;

Гуляйпільський – 112 атак;

Лиманський – 108 атак;

Харківський – 67 атак;

Куп'янський – 55 атак;

Слов'янський – 45 атак;

Сумський – 43 атаки;

Оріхівський – 30 атак;

Придніпровський – 10 атак;

Краматорський – 7 атак.

Кількість атак зросла на Сумщині, в районі Куп'янська та на Покровському напрямку. Попри всі атаки, лінія зіткнення не зазнала змін на Харківському, Куп'янському, Лиманському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках поговоримо далі.

Росіяни прорвалися у Грабовське на Сумщині

Минулого тижня російські війська прорвалися в районі державного кордону України на Сумщині біля села Грабовське, що на південний схід від Краснопілля. Росіяни зайшли у прикордонне село та викрали тамтешніх мешканців. Мовиться про близько 50 людей, в основному похилого віку, які відмовлялися покидати рідний дім та евакуйовуватися. Росіяни вивезли їх на свою територію. Ймовірно, щоб використовувати як живий щит у подальших діях.

Сили оборони підтвердили цю інформацію. Зараз тривають бої за Грабовське, декілька позицій у прикордонні зайняли росіяни. На карті DeepState село перейшло у сіру зону.



Ситуація на прикордонні Сумщини / Карта DeepStateMAP

Росіяни просуваються у Сіверську

Особливо важка ситуація на півночі Донеччини на Слов'янському напрямку в районі міста Сіверськ. На жаль, більшість міста (а мовиться про близько 90%) під контролем ворога. Зараз бої тривають на західних околицях Сіверська, які у сірій зоні.

Крім того, важка ситуація і на флангах. Північніше Сіверська росіяни окупували Серебрянку та закріпилися в Дронівці. Південніше – захопили Званівку, закріпилися у Свято-Покровському та просунулися в районах сіл Федорівка, Переїзне й Васюківка.





Ситуація в районі Сіверська / Карта DeepStateMAP

Поки що Слов'янський напрямок є найбільш нестабільним, де лінія зіткнення зазнає значних змін. Просування ворога створює небезпеку для Слов'янська, яка тільки посилиться, якщо росіяни захоплять Сіверськ повністю.

Просування росіян на Краматорському і Костянтинівському напрямках

Минулого тижня також відбулися певні зміни на Краматорському і Костянтинівському напрямках Донеччини. Неподалік Часового Яру російські війська просунулися в районі села Оріхово-Василівка.





Ситуація на Краматорському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також є просування у росіян неподалік Костянтинівки в районі Предтечиного. На початку минулого тижня ворог просунувся неподалік цього села в бік Костянтинівки.



Ситуація в районі Костянтинівки / Карта DeepStateMAP

Яка ситуація в районі Покровська і Мирнограда?

Покровський напрямок залишається одним із найважчих. Хоча минулого тижня змін на лінії зіткнення було менше, ніж у попередні, та суттєво розширилася сіра зона. Зараз вона охоплює не лише північ Покровська, але й більшість Мирнограда та села Рівне, Світле й Червоний Лиман.

Водночас ворог просунувся поблизу Рівного, а також у самому Покровську – там ворог перетнув дорогу, що з Мирнограда веде до Павлограда і просунувся на північ.

Також росіяни просунулися в районі Новоекономічного.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Водночас в районі колишнього Добропільського виступу ворог також мав просування. Минулого тижня росіяни просунулися в Никанорівці, біля Володимирівки, Паньківки та в Шаховому.





Ситуація в районі Добропілля / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Дніпропетровщині

Росіяни просунулися на Дніпропетровщині на Покровському та Олександрівському напрямках. Щодо першого – ворог мав успіх в районі адмінмежі Донеччини та Дніпропетровщини та окупував село Дачне.





Ситуація в районі Дачного на межі областей / Карта DeepStateMAP

Також російські війська просунулися в районі села Вишневе, що поблизу межі Дніпропетровщини та Запоріжжя.





Ситуація на Дніпропетровщині / Карта DeepStateMAP

Просування росіян у Гуляйполі та Степногірську

У Запорізькій області загострюється ситуація на обох напрямках – як на Оріхівському, так і Гуляйпільському. І почнемо з останнього.

На жаль, ворог прорвався у Гуляйполе та закріпився там. Однак росіяни не лише закріпилися на східних околицях, але і здійснили прорив поблизу південних околиць і звідти теж зайшли у місто.

Також ворог мав просування північніше Гуляйполя і дорога, що веде до міста, опинилася у сірій зоні в районі Варварівки.





Ситуація в районі Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

Ще один напрямок – Оріхівський, де росіяни намагаються наблизитися до Запоріжжя. Та поки на заваді стоїть Степногірськ, за який тривають запеклі бої.

Однак минулого тижня ворогу вдалося захопити кілька позицій та просунутися в самому селищі.





Ситуація в районі Степногірська / Карта DeepStateMAP

Звісно, заяви кремлівського диктатора про нібито захоплення Куп'янська і Покровська, а також половини Лимана, Костянтинівки, Гуляйполя та інших українських міст не відповідають дійсності, але ситуація на фронті залишається вкрай важкою. І росіяни всіляко демонструють, що їх не цікавить мир, а досягнення своїх цілей – чи на полі бою, чи ультимативно. Якими б не були перемовини, та все ж доля нашої країни вирішується на полі бою, бо саме від цього буде залежати те, як закінчиться ця війна. Тому ми повинні робити все, аби підтримувати наше військо, яке є єдиною гарантією нашого спокою та миру.

Найпростіший спосіб підтримати армію просто зараз – задонатити на збір. Зараз сайт 24 Каналу збирає на бус VW T5 для 160 окремої механізованої бригади. Переходьте за посиланням і долучайтеся.

Більше зборів на потреби Сил оборони ви можете знайти на нашому Благодійному Фонді 24. Там же є і звіти за вже закриті збори.