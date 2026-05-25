Сили оборони зачищають Куп'янськ і Степногірськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

Сили оборони України продовжують давати відсіч росіянам на всіх напрямках фронту. З наближенням літа російські війська посилили штурмові дії, хоча це не дає для них бажаних результатів. Попри високу кількість атак, лінія фронту на більшості ділянок залишається незмінною.

Однак ворог продовжує завдавати ударів з майже усіх типів озброєння по прифронтових містах і селах, стираючи їх з лиця землі.

Найважча ситуація зараз на Донеччині. Також важкі бої точаться на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Херсонщині.

Про те, як змінилася лінія фронту за минулий тиждень з 18 по 24 травня 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій

Протягом минулого тижня на фронті відбулося 1 669 бойових зіткнень. Це найбільша кількість з початку 2026 року. Щодня ворог здійснював від 216 до 253 атак по всій лінії фронту. За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 300 атак;

Гуляйпільський – 194 атаки;

Костянтинівський – 136 атак;

Лиманський – 82 атаки;

Харківський – 52 атаки;

Куп'янський – 33 атаки;

Слов'янський – 30 атак;

Олександрівський – 23 атаки;

Сумський – 22 атаки;

Придніпровський – 13 атак;

Оріхівський – 11 атак;

Краматорський – 7 атак.

Попри всі атаки, лінія зіткнення не зазнала змін на Сумському, Харківському, Лиманському, Олександрівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Зачистка Куп'янська триває

Минулого тижня стало відомо, що Силам оборони вдалося ліквідувати останнє скупчення росіян у Куп'янську. Однак частина міста все ще залишається у сірій зоні, оскільки триває зачистка. Та у 2-му корпусі НГУ "Хартія" кажуть, що контролюють місто повністю, хоч іноді там ще виявляють малі піхотні групи ворога.

Водночас росіяни не полишають надій на окупацію міста, про що свідчать просування зі сходу. Минулого тижня ворог просунувся в районі села Піщане.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування ворога в бік Слов'янська і Краматорська

Чимало зусиль зараз ворог докладає для того, аби окупувати Слов'янськ і Краматорськ. Для цього, зокрема, відбуваються атаки на сусідні Лиман і Костянтинівку.

Минулого тижня російські війська просунулися в районі траси Бахмут – Слов'янськ і південніше від неї в районах сіл Міньківка та Федорівка Друга.





Ситуація в районі Слов'янська і Краматорська / Карта DeepStateMAP

Просування ворога до околиць Костянтинівки

Вкрай складна ситуація зараз в Костянтинівці. Російські війська просуваються до околиць міста зі сходу та заходу. Минулого тижня ворогу вдалося просунутися по Бахмутській трасі зі Ступочок майже впритул до міста. Також південніше росіяни просунулися біля Плещіївки, а в районі західних околиць Костянтинівки – біля Іллінівки.

У самому місті сіра зона не збільшилася, проте воно перебуває під посиленими обстрілами, особливо ворог скидає багато керованих авіабомб.





Ситуація в районі Костянтинівки / Карта DeepStateMAP

Чи окупований Покровськ?

За даними DeepState, станом на 18 травня місто Покровськ окуповане повністю. Водночас у 7-му корпусі ДШВ кажуть, що ця інформація не відповідає дійсності й Сили оборони продовжують утримувати позиції на півночі міста.

Водночас заяв щодо Мирнограда, який за картою DeepState вже теж позначений як повністю окупований, немає.

Триває також битва за Родинське. Минулого тижня ворог мав просування у центральній частині міста.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Зачистка Степногірська

Селище Степногірськ на Оріхівському напрямку стало важливим форпостом української оборони на тлі спроб ворога прорватися до Запоріжжя. Особливо активно ворог намагався дістатися обласного центру минулої зими.

Проте ворогу, попри всі спроби, не вдавалося захопити Степногірськ. Минулого тижня стало відомо про успішну операцію спецпідрозділу ГУР МО "Артан", які провели зачистку селища і вибили звідти ворога.

Зривати плани росіян на Запоріжжя наші воїни почали ще в лютому з контратак на Олександрівському напрямку. Зачистка Степногірська є продовженням цих заходів.





Ситуація у Степногірську / Карта DeepStateMAP

Масована атака 24 травня ще раз показала, що росіян не цікавить жодне припинення вогню, перемир'я чи припинення війни. Удари з фактично всього наявного ракетного озброєння є доказом того, що нічого крім знищення нас Росію не цікавить.

