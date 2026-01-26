Росіяни просуваються біля Вовчанська і закріпилися біля ще одного міста Донеччини: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація по всій лінії зіткнення залишається складною – російські війська намагаються атакувати та продовжувати просування від Сумщини до Запоріжжя, а подекуди – і на Херсонщині.

Найзапекліші зіткнення відбуваються на Донеччині та Запоріжжі, де росіяни намагаються встановити повний контроль над містами Покровськ, Мирноград, Часів Яр, Гуляйполе. Також ворог не полишає спроб захопити Костянтинівку, Родинське і Лиман. Запеклі бої точаться і в Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській і Херсонській областях.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 12 по 18 січня 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій

У порівнянні з попереднім тижнем інтенсивність бойових дій на фронті не зазнала змін – вона все ще залишається високою, проте нижчою, ніж, наприклад, у грудні. Однак протягом тижня росіяни здійснювали від 110 до 222 атак за добу на позиції Сил оборони. Сумарно відбулося 1 052 атаки росіян.

За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 336 атак;

Гуляйпільський – 154 атаки;

Костянтинівський – 101 атака;

Лиманський – 67 атак;

Харківський – 61 атака;

Олександрівський – 42 атаки;

Куп'янський – 25 атак;

Слов'янський – 20 атак;

Краматорський – 18 атак;

Оріхівський – 8 атак;

Придніпровський – 6 атак;

Сумський – 4 атаки.

На більшості ділянок спостерігається певне зниження активності, однак не на Покровському. 22 січня росіяни здійснили на цьому напрямку 92 штурми протягом доби.

Попри всі атаки росіян, лінія зіткнення не зазнала змін на Сумському, Куп'янському, Лиманському, Олександрівському, Оріхівському і Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Просування росіян біля Вовчанська

Ускладнюється ситуація на півночі Харківщини. Окрім постійних спроб нових проривів на кордоні, росіяни також намагаються повністю захопити Вовчанськ й атакують в прилеглих селах.

Минулого тижня російські війська просунулися західніше Вовчанська та закріпилися в західних околицях міста. Також ворог зайшов у село Синельникове, а Вільча повністю перейшла у сіру зону. Туди ж частково перейшов Лиман і дорога до Симинівки, до якої намагався прорватися ворог.





Ситуація в районі Вовчанська / Карта DeepStateMAP

Росіяни просуваються в бік Слов'янська

Попри зменшення активності на півночі Донеччини після захоплення Сіверська, російські війська як на Слов'янському, так і на Краматорському напрямках намагаються атакувати у районі траси Бахмут – Слов'янськ в напрямку останнього.

Минулого тижня російським загарбникам вдалося просунутися поблизу Федорівки та закріпитися у Васюківці. Водночас суттєво збільшилася сіра зона.

На Краматорському напрямку ворог просунувся в районі Оріхово-Василівки, південніше траси на Слов'янськ.





Ситуація на Слов'янському і Краматорському напрямках / Карта DeepStateMAP

Атаки ворога біля Костянтинівки

Костянтинівський – один із найважчих напрямків на лінії зіткнення, куди припадає чи не найбільша кількість атак після Покровська і Гуляйполя. Водночас лінія фронту тут відносно стабільна.

Проте минулого тижня ворожим військам вдалося просунутися в районі Предтечиного і Ступочок та розширити сіру зону в бік Костянтинівки. Ворог продовжує здійснювати спроби проникнути та закріпитися у місті.





Ситуація в районі Костянтинівки / Карта DeepStateMAP

Битва за Родинське: ситуація на Покровському напрямку

Покровський напрямок залишається найзапеклішим на всій лінії зіткнення і на нього припадає близько третини усіх атак ворога. Росіяни намагаються повністю захопити Покровськ і Мирноград. Минулого тижня росіяни змогли посунутися західніше останнього та на заході підконтрольної Україні частини міста.

Також росіяни просунулися в бік Гришиного і туди ж розширилася сіра зона. Крім того, російські війська впритул підійшли під місто Родинське, біля околиць якого закріпилися. Більшість самого міста зараз у сірій зоні. Цікаво, що російські пропагандисти вже давно його "захопили".





Ситуація в районі Родинського / Карта DeepStateMAP

Водночас збільшилася сіра зона в районі колишнього Добропільського виступу, а також ворог просунувся в селі Шахове.





Ситуація в районі Добропільського виступу / Карта DeepStateMAP

Просування росіян у Запорізькій області

Гуляйпільський – другий за кількістю штурмів після Покровського напрямку. Запеклі бої точаться у міській забудові Гуляйполя та довкола міста – як північніше, так і південніше.

Ворог окупував Привільне і Рибне, що біля межі Запорізької й Дніпропетровської областей. У самому Гуляйполі лінія зіткнення не змінилася, але ситуація в місті залишається вкрай важкою.





Ситуація на Гуляйпільському напрямку / Карта DeepStateMAP

