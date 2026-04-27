Росіяни знову мріють про Куп'янськ і просуваються в Родинському: як змінилася лінія фронту за тиждень

Російські війська посилюють атаки на позиції українських військ по всій лінії фронту. Найбільше атак припадає на Донеччину, Запоріжжя та Харківщину. Також тривають бої в прикордонні Сумщини, на Луганщині та Дніпропетровщині.

Однак минулого тижня, попри відчутне зростання кількості атак, ворог не мав очікуваного результату, бо на більшості напрямків лінія зіткнення не зазнала змін.

Про те, як змінилася лінія фронту за минулий тиждень з 20 по 26 квітня 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій

Протягом минулого тижня відбулася найбільша кількість бойових зіткнень за останні 2 місяці. Ворог посилив свої атаки, зокрема, на Покровському напрямку. Вочевидь, після невдалого старту весняної кампанії ворог здійснює ще одну спробу.

Минулого тижня російські війська штурмувати позиції Сил оборони 1 384 рази. За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 305 атак;

Гуляйпільський – 147 атак;

Костянтинівський – 133 атаки;

Куп'янський – 65 атак;

Олександрівський – 59 атак;

Лиманський – 57 атак;

Харківський – 46 атак;

Придніпровський – 26 атак;

Сумський – 19 атак;

Краматорський – 19 атак;

Оріхівський – 14 атак;

Слов'янський – 13 атак.

Попри те, що кількість ворожих атак зросла, лінія зіткнення не змінилася на Сумському, Харківському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Просування ворога під Куп'янськом

Російські війська здійснюючи чергову спробу захопити Куп'янськ після попередніх провалів, знову тиснуть з півночі. Минулого тижня ворогу навіть вдалося просунутися в районі села Синьківка у бік північних околиць Куп'янська. При цьому, згідно з мапою DeepState, місто ще не зачищене повністю після осінньо-зимової операції Сил оборони.





Ситуація в районі Куп'янська / Карта DeepStateMAP

Що відбувається біля Слов'янська?

На Слов'янському напрямку минулого тижня російські війська мали просування в районі села Різниківка. Водночас ворожій піхоті вдалося просочитися в районі Рай-Олександрівки й ця територія зараз позначена як сіра зона. Хоч закріпитися ворогу там не вдалося, та все ж ситуація загрозлива, адже цей населений пункт є однією з важливих цілей на шляху до міста Слов'янськ.





Ситуація в районі Слов'янська / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Костянтинівку

На Костянтинівському напрямку наші воїни продовжують зривати спроби ворога зайти у місто. Попри кількість атак, більшість лінії зіткнення на напрямку вдається тримати незмінною.

Однак минулого тижня ворог просунувся в районі села Предтечине в бік південних околиць міста Костянтинівка.





Ситуація в районі Костянтинівки / Карта DeepStateMAP

Битва за Родинське триває

На Покровському напрямку російські війська окрім захоплення північних околиць Мирнограда та Покровська намагаються окупувати сусіднє Родинське. Минулого тижня ворог мав просування в центральній частині міста.

Також ворог просунувся у селі Гришине. Більшість села окупована, а північна частина – у сірій зоні. Також ворог закріпився на околиці Новоолександрівки.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог просувається біля Гуляйполя

Гуляйпільський напрямок вже кілька місяців залишається одним із найскладніших по всій лінії фронту. Минулого тижня російські війська знову просунулися південніше самого Гуляйполя. Точніше – у районі Мирного. Зараз ворог намагається підійти до Оріхова зі сходу, як це раніше зробили із самим Гуляйполем. З урахуванням того, що лінія фронту південніше Оріхова, наступ зі сходу не тільки ускладнить ситуацію на місці, але й зробить складнішою логістику з півночі.





Ситуація в районі Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

