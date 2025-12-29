Україна втратила Сіверськ, росіяни просуваються в Мирнограді та Гуляйполі: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація по всіх напрямках фронту залишається вкрай складною, особливо на Донеччині, де цілями ворога є міста Лиман, Часів Яр, Костянтинівка, Мирноград, Покровськ і Родинське. Також запеклі бої точаться за Куп'янськ і Вовчанськ на Харківщині, Гуляйполе на Запоріжжі. Складна ситуація і на Сумщині та Дніпропетровщині, не вщухають ворожі штурми на Херсонщині.

Пріоритетом росіян є закріплення в урбанізованих зонах згаданих міст і повне їхнє захоплення, щоб покращити власні позиції в зимовій кампанії.

Про те, як змінилася ситуація на фронті в передостанній тиждень 2025 року з 22 по 28 грудня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP

Цікаво Є травми, яких не видно: як підтримати ветеранів та про які хитрощі варто знати їхнім родичам

Динаміка бойових дій на фронті

Кількість бойових зіткнень залишається стабільно високою. Минулого тижня кількість атак протягом доби коливалася від 121 до 258. Сумарно протягом тижня російські війська здійснили 1 230 штурмів по всій лінії фронту.

За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 303 атаки;

Костянтинівський – 147 атак;

Гуляйпільський – 127 атак;

Олександрівський – 108 атак;

Лиманський – 94 атаки;

Харківський – 50 атак;

Куп'янський – 42 атаки;

Слов'янський – 35 атак;

Оріхівський – 35 атак;

Сумський – 21 атака;

Придніпровський – 13 атак;

Краматорський – 9 атак.

При цьому загальна кількість атак на Покровському напрямку зменшилася, як і на Сумщині. Проте здебільшого ворожа активність залишається на такому ж рівні, що й раніше.

Попри всі атаки, змін на лінії зіткнення не зафіксовано на Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Просування росіян на Сумщині

Після прориву ворога в районі Грабовського, про який ми розповідали тижнем раніше, російські війська активізувалися на своєму плацдармі поблизу міста Хотінь.

Таким чином ворог просунувся минулого тижня в районі сіл Костянтинівка та Андріївка. Також є вороже просування в районі Юнаківки. Активізація росіян на Сумщині свідчить про наміри росіян створити умови, в яких Україні доведеться перекинути на цю ділянку додаткові резерви.





Ситуація на Сумщині / Карта DeepStateMAP

Просування ворога на Харківщині

Також минулого тижня російські війська мали просування у Харківській області, зокрема в районі міста Вовчанськ. Ворог просунувся на околицях та в центральній частині міста. Серед експертів звучить думка, що причиною просувань ворога стало рішення вищого командування про ліквідацію інтернаціональних легіонів, один з яких саме обороняв Вовчанськ. Ліквідація легіонів має завершитися до 31 грудня, а всі іноземці перейдуть до Штурмових військ у підпорядкування полковника Валентина Манька.

Хай там як, але росіяни просунулися у Вовчанську, оборона якого триває з травня 2024 року.





Ситуація у Вовчанську / Карта DeepStateMAP

Також ворог просунувся у прикордонні північніше Куп'янська поблизу села Дворічанське.





Ситуація на Харківщині / Карта DeepStateMAP

Україна втратила Сіверськ

У грудні 2025 року Україна повністю втратила контроль над другим містом. Першим було Курахове у січні, а цього місяця росіяни повністю окупували Сіверськ. Генштаб минулого тижня заявив про вихід Сил оборони з міста "на більш вигідні рубежі".

Сіверськ – один з форпостів на шляху до Слов'янська, який є головною ціллю росіян разом із Краматорськом – найбільшими містами вільного українського Донбасу. Втрата Сіверська загрожує просуванням російських військ впритул до Слов'янська.

Крім Сіверська, росіяни просунулися в Дронівці та біля Свято-Покровського.





Ситуація в районі Сіверська / Карта DeepStateMAP

Що відбувається в районі Покровська і Мирнограда?

Покровськ і Мирноград залишаються головними епіцентрами бойових зіткнень. Минулого тижня ворог просунувся на західній околиці Покровська і в Мирнограді. Ворог захопив більшість міста. Зараз фактично лінія фронту фіксується в районі траси на Павлоград.

Також росіяни просунулися в бік Родинського і більшість міста зараз у сірій зоні. Водночас в районі так званого Добропільського виступу просувань минулого тижня не зафіксовано.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Дніпропетровщині

На Олександрівському напрямку на Дніпропетровщині вже котре протягом тижня не зафіксовано російських просувань, водночас цього не можна сказати про Покровський напрямок в районі Новопавлівки.

Минулого тижня російські війська просунулися в районі села Філія, що біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини. І серйозно збільшилася сіра зона в бік Новопавлівки.



Ситуація на Дніпропетровщині / Карта DeepStateMAP

Просування ворога на Запоріжжі

Ще один епіцентр важких боїв – Гуляйпільський напрямок у Запорізькій області. Минулого тижня ворог продовжив просування у Гуляйполі. Тривають важкі міські бої, росіян помітили у центральній частині міста – біля пам'ятника Нестору Махну зокрема.

Зараз частина міста окупована, а решта майже повністю у сірій зоні. Прорив з півночі також ускладнює саму оборону Гуляйполя.





Ситуація в Гуляйполі / Карта DeepStateMAP

Ще одна складна ділянка на Запорізькому фронті – район селища Степногірськ на Оріхівському напрямку. Там росіяни намагаються просунутися в бік Малокатеринівки, що може призвести до ще більшого терору Запоріжжя.

Минулого тижня хоч не було просувань, та все ж сіра зона значно розширилася, що створює загрозу для цього району.





Ситуація на Оріхівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни продовжують щодня вбивати українців, атакують артилерією, дронами, КАБами та ракетами. Також ворог страчує українських військовополонених, зокрема сьогодні стало відомо про вбивство двох наших бійців. Україна намагається всіма способами закінчити цю війну, однак найбільше наша доля залежить саме від нашого війська, яке ми повинні всіма силами підтримувати.

Найпростіший спосіб підтримати армію просто зараз – задонатити на збір. Зараз сайт 24 Каналу збирає на бус VW T5 для 160 окремої механізованої бригади. Переходьте за посиланням і долучайтеся.

Більше зборів на потреби Сил оборони ви можете знайти на нашому Благодійному Фонді 24. Там же є і звіти за вже закриті збори.