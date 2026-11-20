Огляд подій російсько-української війни на фронті та в тилу станом на 20 листопада у авторському викладення ведучого 24 Каналу Андрія Штангрета.

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Головними темами випуску стали терористична відповідь росіян за знищення Керченського мосту, засідання "Коаліції охочих" і реакція на зустріч Путіна з Трампом і Сі на саміті АТЕС у Китаї, розбір ситуації на основних напрямках фронту та рекордні удари по російських тилах.

Текстова версія огляду подій війни 20.11.2026 – на 24 Каналі.

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Масована атака на Україну та наслідки для Києва

Росіяни вчергове масовано атакували територію України. У момент, коли вони буквально проводили пуски своїх балістичних ракет, сили оборони намагалися знаходити ці пускові установки і вражати їх. Цієї ночі вдалося вдарити по трьох, одна знищена, а щодо двох інших триває дорозвідка.

У Києві сьогодні гриміло просто страшно. У декілька етапів росіяни запускали балістичні ракети, переважно били по мостах, але також уражали цивільні об’єкти й намагалися бити по електропідстанціях. Є екстрені відключення світла по столиці, енергетики працюють над відновленням.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, відсоток збиття російських повітряних цілей був на рівні 94% по крилатих ракетах. Також близько 94% — це показник по безпілотниках, які вночі запускали по території України, серед яких збили 83% реактивних "Шахедів".

Карта повітряних тривог в Україні:

Це означає, що протидію знайдено і її вдалося масштабувати. Навіть 83% перехоплення реактивних "Шахедів" – це дуже високий показник. Але росіянам тепер доведеться вигадувати щось нове, і, ймовірно, більше переходити до дешевших крилатих ракет, про що попереджали вже давно.

Що стосується балістики, то з нею проблеми залишаються. Повітряні сили повідомляють, що вночі збили три балістичні ракети типу "Іскандер-М", С-400 або "Циркон". Це означає, що системи Patriot працювали, а результат залежав від наявних запасів ракет PAC-3 чи PAC-2.

Під основним ударом була українська столиця, але крилаті ракети атакували також об’єкти на заході України, зокрема в Івано-Франківській, Житомирській та Рівненській областях. Росіяни загалом запустили трохи більше 80 крилатих ракет, із них збили 79.

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Ці нічні обстріли подаються як "помста Путіна" за зруйнований Керченський міст, втім, Україна вже пережила багато таких атак і вони точно б були, навіть якби ту незаконну споруду ніхто не нищив. Правильніше говорити про істеричну образу Путіна через те, що українці не здаються і не погоджуються на знищення. Це і є причиною тупого російського терору.

Кримський міст і роль "Довгих Нептунів"

Як сказав Трамп, Путін був розлючений ударами по Керченському мосту.

Незаконно збудований об'єкт уже кілька днів поспіль під постійними ударами дронів і ракет. Автомобільна частина мосту вже обвалилася. Вчора основні зусилля ВМС були спрямовані на залізничний міст, були влучання, хоча обвалити його поки що не вдалося.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів, що саме ракети "Нептун" українського виробництва відіграли ключову роль в останній атаці на Керченський міст. Їхнє українське походження дозволяє застосовувати їх без необхідності погоджувати удари з іноземними партнерами.

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Росіяни після перших ударів одразу почали говорити, ніби були застосовані Storm Shadow або інші натівські ракети. Але це були українські "Нептуни".

Існує щонайменше три модифікації цих ракет, комплекс теж модернізується, а військовослужбовці ВМС постійно набувають нового досвіду.

Супутникові знімки підтверджують, що Керченському мосту дуже погано / фото – Радіо Свобода

Самі росіяни у своїх звітах "збивали" всі "Нептуни", які могли, і навіть більше, ніж є в українському арсеналі. Але фактом залишається те, що вони постійно змушені протидіяти цим ударам і на території Криму, і за його межами.

Оцінки New York Times говорять про те, що навіть без майбутніх ударів на відновлення автомобільної частини мосту може піти до двох років. Це мінімальний розрахунок, тобто швидко його відновити не вдасться.

Голова окупаційної влади Криму Аксьонов учора казав, що до вечора все мають відновити, але вже відсьогодні з Криму запускатимуть пасажирське сполучення катерами через Керченську протоку.

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Нові супутникові знімки показують масштаб пробоїни в мосту. Додатково відстежуються удари по його залізничній частині, а головна проблема — це арка, яка впала й фактично загороджує судноплавство.

Скріншот карти DeepState

Єдиний логістичний маршрут, який фактично залишився для росіян, — це так звана траса "Новоросія", але вона перетворилася для них на дорогу смерті. Там колони знищеної техніки й постійні втрати.

Це збільшує плече логістики, робить усе дорожчим і складнішим. Вантажівкам, які мали завозити пальне, бензин і боєприпаси для російського угруповання на півдні, доводиться долати значно більші відстані, і далеко не факт, що вони туди взагалі доїдуть.

Deep strike по території Росії та нові рекорди

Сили безпілотних систем (СБС) оприлюднили великий список уражених об'єктів, серед яких є три, про удари по яких раніше публічно не повідомлялося.

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Йдеться про рекордно глибокі удари Сил оборони України: АТ "Анозіт" — підприємство з виробництва компонентів твердого ракетного палива; "Алтай" — підприємство, що займається розробкою та виробництвом твердопаливних зарядів для ракетних двигунів, зокрема для "Іскандер-М"; а також нафтотермінал Витяно в Мурманській області.

"Алтай" розташований на відстані 3550 кілометрів. Це дуже далеко, і раніше про такі відстані мова не йшла. Є відчуття, що в найближчому майбутньому це може бути навіть 4000 кілометрів.

Удари СБС стають масштабнішими, ефективнішими і завдають значно більшої шкоди російській економіці.

Час для реальної дипломатії ще не настав

19 листопада в Берліні відбулося засідання "Коаліції охочих", на яке прибули Віткофф і Кушнер з новинами з саміту АТЕС. За повідомленнями ЗМІ, емісари Трампа привезли ідею, щоб Європа відмовилась від підтримки України – нібито те саме повторив особисто Трамп, який зателефонував до Берліна на шляху додому.

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Маємо також публічну реакцію за підсумками від господаря заходу – канцлера ФРН Фрідріха Мерца:

Ми продовжуватимемо підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно. Формат у стилі Ялти не принесе миру, — заявив журналістам канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Багато зараз дипломатії, багато розмов, але не треба забувати, що позиція на перемовинах формується передусім на полі бою. Якщо російська армія не просувається, то Путіну нема чим аргументувати свої ультиматуми, наприклад, щодо повного виведення ЗСУ з Донбасу.

фото – Офіс президента України

Донбас – це найбільший укріпрайон, який формувався з 2014 року. Територіальне питання зараз є найбільш дискусійним і майже єдиним, на якому сторони не можуть зійтися.

Російська Федерація говорить ультиматумами, а ми на це не погоджуємося. І немає гарантії, що на цьому її апетити зупиняться.

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Загалом картина така: дипломатії зараз багато, зустрічей багато, але бажання Росії завершувати війну, відверто, не видно.

Позиція України на переговорах тримається на Збройних силах України. Саме тому потрібно підтримувати українське військо і підтримувати одне одного.

Путін розраховує зламати дух українців цієї зими, заморозити країну й зробити великі міста непридатними до життя. Ми не маємо дати йому такої можливості.

Найгарячіші напрямки фронту

На Костянтинівському відтинку противник має невелике закріплення на північно-західному фланзі від міста. Сіра зона, ймовірно, більша, ніж показано на мапі DeepState.

По виявлених силах противника активно працюють екіпажі БПЛА, ускладнюючи переміщення особового складу. Це дозволяє стримувати активність ворога й не дає йому безперешкодно використовувати окремі ділянки для подальшого просування та накопичення сил.

Фіксуються ураження в центральній частині міста, зокрема на території хімічного заводу та поблизу залізничної станції "Ювілейна". Це означає, що бойова робота охоплює не лише фланги, а й міську забудову та промислову зону.

Скріншот карти DeepState

Повного захоплення Костянтинівки немає. ЗСУ продовжують зачищати окремі вулиці, квартали й будинки від російських загарбників.

За минулу добу на цьому напрямку було 18 атак. Противник вів наступальні дії в районі самої Костянтинівки, Вільного, Миколаївпілля, Новопавлівки, Торецького, Кучеревого Яру та Золотого Колодязя.

На Покровському напрямку залишається найбільша кількість боєзіткнень. За минулу добу противник здійснив 24 атаки.

Окупанти намагалися просунутися в районах Нового Донбасу, Красноподілля, Добропілля, Новогришиного, Мирного, Молодецького та в напрямку Гульового і Сергіївки. Генштаб говорить, що росіяни намагаються обходити Мирне й атакувати Гульове.

Скріншот карти DeepState

Водночас бої точаться і в районі Мирного. Росіяни мають намір вийти до межі Дніпропетровської області, але на їхньому шляху ще низка населених пунктів.

За останні місяці у російської армії мінімальні показники захоплення територій, а ЗСУ більше відбивають території, ніж росіяни можуть захоплювати.

На Слов'янському напрямку відбулося п'ять атак з боку противника. Росіяни продовжують штурми біля Кривої Луки, а також у районі Ямполя.

Ямпіль тривалий час перебуває в оточенні, але навіть за таких умов наші бійці тримають позиції. При активності наземних роботизованих комплексів і дронів логістика стала трохи простішою, бо все необхідне можна завозити без ризику для людей.

Росіяни також атакували в бік Діброви. Таким чином, найбільш активний масив атак припадає на три населені пункти, які формують умовний трикутник, де зараз найактивніша російська армія.

На Лиманському напрямку росіяни намагаються відбити позиції, втрачені внаслідок блискавичної операції "Вівальді" Третього армійського корпусу, і вклинитися в українську оборону.

Силами оборони наразі відбито 13 атак противника в районах Надії, Греківки, Зеленої Долини, Колодязів, Діброви та в бік Лиману. Це ті самі населені пункти, звідки росіян раніше вибили, і тепер вони намагаються повернутися.

Перевага ЗСУ в тому, що завдяки хорошому зв'язку і великій інтенсивності використання безпілотників вибивається російська логістика. Російські підрозділи зараз перебувають далеко не в найкращих умовах, але їх усе одно кидають у штурми хвиля за хвилею.

Це дає свої наслідки. Путін не знає, що робити далі: оголошувати більшу мобілізацію чи й надалі компенсувати втрати за рахунок найманців. За останній період таких повідомлень дуже багато, а деякі уряди африканських і азійських країн уже передавали Росії дипломатичні ноти протесту.

На Куп'янському напрямку була лише одна атака в бік Куп'янська. Це свідчить, що наші бійці добре знекровили російські підрозділи на цій ділянці.

Проте проблеми все одно є: достатньо активні бої тривалий час точилися на лівобережжі Осколу, і зараз гаряче в районі Куп'янська-Вузлового та Курилівки.

Скріншот карти DeepState

Окремо треба говорити про прикордонні території — Сумщину та Харківщину. Там росіяни використовують червоні зони, де можуть просунутися, щоб захоплювати невеликі ділянки й відтягувати українські сили.

Постійні обстріли — це величезна проблема. КАБи, дрони, артилерія б’ють по військових позиціях і цивільних об’єктах, росіяни без розбору гатять по громадах.

За добу противник скинув 10 КАБів на Північно-Слобожанському та Курському напрямках і здійснив там 10 атак. Водночас з’явилася цікава інформація від наших військових: побільшало КАБів і з українського боку.

Військові висловили сумнів щодо того, що це саме українська розробка, і, найімовірніше, йдеться про хорошу поставку від партнерів. Але збільшення кількості КАБів у нас, безумовно, позитивно вплине на ситуацію на полі бою.

Росіяни застосовують КАБи масово, і якщо українські пілоти матимуть можливість бити у відповідь тією ж зброєю, це могло б бути дуже ефективно.

Огляд подій війни 20 листопада 2026 – дивіться відео: