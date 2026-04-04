Сили оборони провели зачистку від окупантів біля кількох населених пунктів
Сили оборони України зачистили ділянки поблизу трьох населених пунктів. Йдеться про напрямки на Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Про це свідчать оновлені дані DeepState.
Які ділянки зачистили ЗСУ?
Українські військові продовжують витіснять російську армію із території України. За даними аналітиків, ЗСУ провели зачистку від окупантів біля Степногірська, що на Запоріжжі.
Аналогічні дії Сил оборони ресурс зафіксував на Дніпропетровщині. Там бійці діяли біля селищ Новоселівка та Січневе.
Яка ситуація на фронті?
За даними ISW, російські атаки на фронті не вщухають. Зокрема, днями бої точились у Курській, Сумській, Харківській, Донецькій та інших областях. Водночас українським військовим вдалось просунутись на заході Запорізької області.
У березні 2026 року Росія скинула на Україну майже 8 тисяч керованих авіабомб. Крім того, за даними Міноборони України, на фронті відбулось близько 4 985 бойових зіткнень та понад сотня артобстрілів українських позицій.
Водночас російське Міноборони заявило про "захоплення усієї Луганщини". У Третій штурмовій бригаді спростували заяву росіян, зазначивши, що ЗСУ контролюють населені пункти Надія, Новоєгорівка та Греківка.