ЗСУ просунулися на 3 напрямках, ворог – на Донеччині та Запоріжжі: звіт і карти фронту ISW

Українські війська мали просування на 3 напрямках фронту. Водночас росіянам вдалося частково досягнути успіху на кількох відтинках фронту у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

Яка ситуація склалася на фронті на 30 грудня?

29 грудня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , але не просунулися вперед. Окупанти атакували поблизу Костянтинівки, Андріївки, Олексіївки, Варачиного, у напрямку Кіндратівки, біля Яблунівки та Грабовського.

Російські військові продовжували проникати на північ Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли. Загарбники атакували поблизу Приліпки, Вовчанських хуторів, Стариці, Вільчі, Вовчанська, Ізбицького та Лимана, а також у напрямку Графського.

28 та 29 грудня росіяни атакували на схід від Великого Бурлука поблизу Мілового та у напрямку Хатнього та Григорівки, а також на південний схід від Великого Бурлука поблизу Дворічанського, але не просунулися вперед.

Російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не просунулися вперед. Окупанти атакували поблизу Куп'янська, Малої Шапківки, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Куп'янська-Вузлового, Болдирівки, Пристіна та Благодатівки.

29 грудня росіяни продовжили наступальні операції в Боровій, але підтвердженого прогресу не досягли. Також окупанти не мали прогресу на Слов'янсько-Лиманському напрямку.

Українські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 грудня, показують, як російські війська обстріляли український транспортний засіб у східному Свято-Покровському (на південь від Сіверська) під час нещодавнього українського механізованого штурму населеного пункту.

Яка ситуація на фронті станом на 30 грудня / Карти ISW

Росіяни продовжили наступальні операції на тактичному напрямку Костянтинівка – Дружківка, але не просунулися вперед. Російські війська атакували біля Костянтинівки, Міньківки, Олександро-Шультиного, Клебан-Бика, Щербинівки та Плещіївки, Берестка, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру та Софіївки

Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 грудня, свідчать, що російські війська нещодавно захопили Нове Шахове (на схід від Добропілля). Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 грудня, показують, як українські війська відбивають російський механізований наступ на північний захід від Бойківки (на південний схід від Добропілля), що свідчить про нещодавнє просування російських військ у цьому районі.

Російська армія нещодавно просунулася на Покровському напрямку. Окупанти просунулися до Донецької залізниці в Родинському (на північ від Покровська) та вздовж дороги O0525 на південний схід від Гришина (на північний захід від Покровська).

Окупанти просунулися до Донецької залізниці в Родинському (на північ від Покровська) та вздовж дороги O0525 на південний схід від Гришина (на північний захід від Покровська). Українські війська нещодавно просунулися в Олександрівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 грудня, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися в північній частині Олександрограда (на південний схід від Олександрівки).

ЗСУ нещодавно просунулися у напрямку Гуляйполя. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 грудня, показують, як російські війська відбивають український механізований наступ на схід від автомагістралі Т-0401 Покровське – Гуляйполе між Добропіллям (на північ від Гуляйполя) та Прилуками (на південь від Добропілля) у напрямку Солодкого (на північний схід від Гуляйполя), що свідчить, що українські війська нещодавно просунулися в цьому районі.

До речі, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив в інтерв'ю 24 Каналу, що ситуація у напрямку Гуляйполя стабілізувалась, а українські захисники тримають оборону. Генерал додав, що наразі на цьому напрямку вже місяць ворог не має ніяких переваг.

Російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 грудня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися у західній частині Степногірська (на захід від Оріхова) та на північний схід від населеного пункту.

29 грудня російські війська продовжували обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.

