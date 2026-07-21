Вперше за понад 10 років: глава ФБР Каш Пател може приїхати до Росії, – Politico

Директор Федерального бюро розслідувань США Каш Пател восени може відвідати Росію. Якщо поїздка відбудеться, це стане першим візитом чинного очільника ФБР до країни за понад десять років.

Про це пише Politico.

Що відомо про ймовірний візит американського посадовця в Росію?

За попередньою інформацією, Пател планує відвідати Москву та Санкт-Петербург 14–15 жовтня. Водночас співрозмовники видання наголошують, що графік ще може змінитися. Очікується, що американського посадовця прийматиме Федеральна служба безпеки Росії.

Наразі невідомо, чи передбачені зустрічі директора ФБР із російським диктатором Володимиром Путіним або іншими представниками кремлівського керівництва. Також не розголошується порядок денний можливих переговорів.

У Politico зазначають, що такий візит стане винятковою подією на тлі різкого погіршення відносин між США та Росією після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після 2022 року високопосадовці американської адміністрації майже не відвідували Росію, хоча посольство США в Москві продовжувало роботу.

Останнім директором ФБР, який побував у Росії, був Роберт Мюллер. Він відвідав країну у 2013 році, ще до окупації Криму. Пізніше саме Мюллер очолив розслідування щодо можливого втручання Росії у президентські вибори США 2016 року та ймовірних зв'язків із передвиборчим штабом Дональда Трампа. Каш Пател раніше неодноразово критикував це розслідування, називаючи його "містифікацією про російську змову". Також його закордонні поїздки на посаді директора ФБР вже ставали предметом уваги Конгресу США.

У Федеральному бюро розслідувань відмовилися коментувати повідомлення про можливий візит Патела до Росії.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що найближчим часом не очікують візиту американських переговірників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Росії. Речник Кремля Дмитро Пєсков спростував інформацію про підготовку такої поїздки, хоча раніше російська сторона повідомляла про активні контакти з представниками Дональда Трампа в межах переговорного процесу.