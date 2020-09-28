У Верховній Раді хочуть заслухати главу урядової слідчої комісії, віцепрем'єр-міністра Олега Уруського. Звіт щодо авіакатастрофи військового літака АН-26 відбудеться 2 жовтня.

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про звіт Уруського під час погоджувальної ради парламенту. Про це повідомляє 24 канал.

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Що відомо про звіт Уруського в парламенті

На думку Корнієнка, віцепрем'єр фахово зможе дати відповідь на ті питання, які з'являться в депутатів щодо обставин катастрофи.

Депутати хочуть дізнатися про стан військової техніки, наскільки вона застаріла і чи може використовуватись.

Що нам робити, щоб такі трагедії не повторювалися. Що можна зробити, щоб закласти на наступний рік у проєкт держбюджету гроші для оновлення і покращення технічної бази,

– додав нардеп.

Ввечері 25 вересня 2020 року поблизу Чугуїва на Харківщині під час навчальних польотів впав військовий літак АН-26.

На борту літака перебувало 27 осіб (7 членів екіпажу та 20 курсантів). В катастрофі загинули 26 людей, вижити вдалося тільки одному курсанту і він зараз у лікарні.

Глава Міноборони Андрій Таран заявив, що на місці трагедії знайшли чорні скриньки. Вони вціліли, прилади вилучили і їх передадуть на розшифровку.

Для ідентифікації загиблих у катастрофі АН-26 потрібно буде провести ДНК-експертизи, оскільки тіла – дуже понівечені.

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Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу