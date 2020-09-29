На початку ранкового засідання 29 вересня депутати Верховної Ради згадали про катастрофу Ан-26 біля Чугуєва на Харківщині та вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх жертв. Сталося це з ініціативи спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Рада хвилиною мовчання вшанувала загиблих у кататстрофі Ан-26

Як зауважив Разумков, 25 вересня сталася страшна трагедія – Україна втратила 26 своїх синів. Вона втратила 26 молодих хлопців: хтось із них уже став пілотом, а хтось мріяв бути та підкорювати небо. Про це повідомляє 24 канал.

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За словами очільника ВР, це трагедія і для держави загалом, і для будь-якого українського громадянина. Але насамперед – це трагедія для рідних і близьких тих молодих хлопців, які загинули.

І я пропоную зараз хвилиною мовчання вшанувати пам'ять усіх тих, хто загинув у цій страшній трагедії,

– додав спікер.

До слова, 26 вересня, на наступний день після катастрофи на Харківщині, в Україні оголосили жалобу, тобто всі розважальні заходи було скасовано та у містах висіли українські прапори з чорною стрічкою.

Також Разумков згадав про трагедію Бабиного Яру, яка сколихнула Україну та світ 80 років тому.

"Ми повинні пам’ятати ті страшні уроки історії. І треба зробити все, щоб такі події більше ніколи не відбувались ні в Україні, ні в світі", – наголосив очільник парламенту.

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Разумков оголосив хвилину мовчання в Раді за загиблими у катастрофі Ан-26 на Харківщині: відео

Головне про падіння військового літака на Харківщині

Трагедія сталася приблизно о 20:50 25 вересня за 2 кілометри від військового аеропорту в Чугуєві. Під час заходу на посадку літак втратив керованість та впав біля автомобільної дороги.

та впав біля автомобільної дороги. Одразу після падіння літака сталося його займання. Майже за годину (о 21:55) вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу.

Майже за годину (о 21:55) вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу. Розбився літак Ан-26, що належить Збройним силам України. Політ відбувався у межах навчальної програми. Курсанти в повітрі на практиці займалися навігацією.

На його борту перебували 27 осіб (7 офіцерів і 20 курсантів). На жаль , 26 людей загинули (22 тіла знайшли на місці і ще 3 осіб виявили під час пошуків, а курсант із Львівщини Віталій Вільховий помер у реанімації: він мав 90% опіків.

(22 тіла знайшли на місці і ще 3 осіб виявили під час пошуків, а курсант із Львівщини Віталій Вільховий помер у реанімації: він мав 90% опіків. Вижити вдалося курсанту В'ячеславу Золочевському. Зараз він перебуває у лікарні та його стан покращується.

Зараз він перебуває у лікарні та його стан покращується. За фактом авіакатастрофи правоохоронці порушили кримінальну справу – стаття "Порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки". Розпочалося слідство.

Розпочалося слідство. Наразі слідство перевіряє такі версії:

– катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

– катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;

– неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами;

– неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

– катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату; – катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; – неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами; – неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту. Попередня причина інциденту – в літака відмовив двигун.

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Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу

Усі деталі падіння військового літака біля Чугуєва читайте за цим посиланням.