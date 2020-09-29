Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: у Раді хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих – відео
На початку ранкового засідання 29 вересня депутати Верховної Ради згадали про катастрофу Ан-26 біля Чугуєва на Харківщині та вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх жертв. Сталося це з ініціативи спікера парламенту Дмитра Разумкова.
Рада хвилиною мовчання вшанувала загиблих у кататстрофі Ан-26
Як зауважив Разумков, 25 вересня сталася страшна трагедія – Україна втратила 26 своїх синів. Вона втратила 26 молодих хлопців: хтось із них уже став пілотом, а хтось мріяв бути та підкорювати небо. Про це повідомляє 24 канал.
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За словами очільника ВР, це трагедія і для держави загалом, і для будь-якого українського громадянина. Але насамперед – це трагедія для рідних і близьких тих молодих хлопців, які загинули.
І я пропоную зараз хвилиною мовчання вшанувати пам'ять усіх тих, хто загинув у цій страшній трагедії,
– додав спікер.
Також Разумков згадав про трагедію Бабиного Яру, яка сколихнула Україну та світ 80 років тому.
"Ми повинні пам’ятати ті страшні уроки історії. І треба зробити все, щоб такі події більше ніколи не відбувались ні в Україні, ні в світі", – наголосив очільник парламенту.
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Разумков оголосив хвилину мовчання в Раді за загиблими у катастрофі Ан-26 на Харківщині: відео
- Трагедія сталася приблизно о 20:50 25 вересня за 2 кілометри від військового аеропорту в Чугуєві. Під час заходу на посадку літак втратив керованість та впав біля автомобільної дороги.
- Одразу після падіння літака сталося його займання. Майже за годину (о 21:55) вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу.
- Розбився літак Ан-26, що належить Збройним силам України. Політ відбувався у межах навчальної програми. Курсанти в повітрі на практиці займалися навігацією.
- На його борту перебували 27 осіб (7 офіцерів і 20 курсантів). На жаль, 26 людей загинули (22 тіла знайшли на місці і ще 3 осіб виявили під час пошуків, а курсант із Львівщини Віталій Вільховий помер у реанімації: він мав 90% опіків.
- Вижити вдалося курсанту В'ячеславу Золочевському. Зараз він перебуває у лікарні та його стан покращується.
- За фактом авіакатастрофи правоохоронці порушили кримінальну справу – стаття "Порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки". Розпочалося слідство.
- Наразі слідство перевіряє такі версії:
– катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;
– катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;
– неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами;
– неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.
- Попередня причина інциденту – в літака відмовив двигун.
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Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу