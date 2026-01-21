Випалили на тілі полоненого "слава Росії": журналісти з'ясували, хто до цього причетний

Влітку 2025 року світ сколихнуло фото українського військовополоненого Андрія Переверзєва з випаленим на тілі написом "слава Росии". Шрами залишились після операції, яку проводив російський лікар.

Журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, хто це міг зробити.

Хто причетний до катування полоненого?

У вівторок, 20 січня, журналісти опублікували список росіян, які можуть бути причетні до катування українського військовополоненого Андрія Переверзєва.

Мовиться про двох лікарів із Краснодару – абдомінального хірурга Юрія Кузнєцова та хірурга-проктолога Андрія Крячка.



Крячко та Кузнєцов / Фото "Радіо Свобода"

Згідно з даними розслідування, напис "слава Росии" на тілі полоненого з'явився 24 лютого 2024 року під час хірургічного втручання у "Донецькому клінічному територіальному медичному об'єднанні" – найбільшому медзакладі на ТОТ Донеччини. Правоохоронці зазначають, що саме до цієї лікарні регулярно навідувались обидва лікарі разом з іншими учасниками групи "Друзі медицини Донбасу", яка об'єднує близько двох десятків лікарів із різних регіонів Росії.



Медичний заклад у Донецьку / Фото "Радіо Свобода"

Журналісти зібрали низку матеріалів, які свідчать про ймовірне перебування Кузнєцова та Крячка у цій лікарні у день проведення операції Андрію Переверзєву. Додатковим підтвердженням інформації є допис хірурга Кузнєцова, опублікований того ж дня. У ньому він зазначив, що приїхав разом із Крячком на Донбас, доправив гуманітарну допомогу, допоміг колегам, підтримав військових на передовій та привітав їх зі святом 23 лютого.

З анонімних свідчень медиків з Донецька стало відомо, що операції у лікарні проводять лише лікарі із Росії, а подібні дії навряд чи могли відбутись без відома керівництва закладу.

Також редакція "Схем" зв'язалась із російськими хірургами, які фігурують у справі. Крячко на запити не відреагував, однак Кузнєцов відповів та заявив, що 24 лютого операцій не проводив.

Журналісти оприлюднили список лікарів, які у той день могли перебувати під час операції українського військовополоненого. Серед них: завідувачі двох хірургічних відділень – Олександр Шаталов та Нікос Єнгенов, урологічного – Валентин Кобець, реанімаційного – Наталія Толстова, проктологічного – Олександр Борота.

Повне розслідування справи Андрія Переверзєва: дивіться відео

Що відомо про Андрія Переверзєва?

Чоловік розпочав свій військовий шлях у 2023 році. У складі 79-ї окремої штурмової бригади тримав оборону на Донеччині, на Покровському напрямку. 23 лютого 2024 року зв'язок з Андрієм обірвався. За словами військовослужбовця, по їхній позиції відпрацював танк, а згодом зайшла піхота. Російські військові, що витягли його з бліндажа, здивувалися, що він вижив – бо не дихав і не мав пульсу. Андрія взяли у полон.

Андрій розповідав, що першу медичну допомогу йому не надали – з відкритих ран текла кров і він постійно втрачав свідомість. А коли прийшов до тями росіяни почали допитувати та катувати, застосовуючи струм по ранах. Втім, згодом прооперували.

Про напис на тілі дізнався після переведення в палату.