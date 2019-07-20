Кава за 950 євро: туристів у Венеції оштрафували за доволі дивну поведінку

Двоє німецьких туристів готували ранкову каву за допомогою газового пальника просто на сходах мосту Ріальто – однієї з головних пам'яток Венеції. Ця кава обійшлася їм украй дорого: поліцейські припинили правопорушення і виписали штраф – 950 євро.

Доля, власне, кави, яку приготували на історичному мості німецькі туристи і за яку сплатили майже тисячу євро – не відома. Про неї написало видання BBC.

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Масовий туризм є і давньою проблемою Венеції, і її основним джерелом доходів (місто щороку відвідує щонайменше 30 мільйонів туристів). Однак місцеві мешканці невдоволені ситуацією через, зокрема, галасливі натовпи, високі ціни на житло, відтік молоді з міста тощо.

Саму тому місцева влада запровадила закон про низку правопорушень у сфері громадського порядку. Наприклад, заборонила пікніки у певних місцях, заборонила ходити без сорочки в громадських місцях, а ще й запровадила туристичний податок у 10 євро.



Без кави – ніяк, навіть якщо це знаменитий міст Ріальто

Утім, жодні обмеження не зупинили пару берлінських туристів віком 32 та 35 років. Поліція помітила їх (за підказкою уважних перехожих) за процесом приготуванням кави на газовому пальнику біля підніжжя мосту Ріальто – найстарішого з чотирьох мостів на Гранд-каналі.



Кава обійшлася у 950 євро та ввічливу депортацію з міста

Туристів не затримали за правопорушення. Лише виписали штраф на 950 євро та "запропонували" виїхати з міста.

Венецію потрібно поважати! І ті неввічливі люди, які приїжджають сюди і роблять, що хочуть, повинні розуміти це,

– наголосив мер Венеції Луїджі Бруньяро.

Тим часом в Іспанії турист з Білорусі раптово зник на одному з пляжів Коста-Брави. Друзі звернулися у поліцію, рятувальники для пошуку використали навіть вертоліт. За кілька годин туриста знайшли в одному з борделів...