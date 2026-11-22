Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас пропонує заборонити в'їзд до ЄС російським діючим та колишнім військовим, які брали участь у війні проти України. Відповідні обмеження можуть увійти вже до наступного, 22-го пакета санкцій проти Росії.

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Але поки Каллас продовжує просувати жорсткіші заходи проти Кремля, її власне політичне майбутнє опинилося під питанням. Адже Франція та Німеччина запропонували реформувати європейську дипломатичну службу, передавши більший контроль над її роботою Єврокомісії.

Все це відбувається на на тлі пожвавлення дискусії про те, що у мирних переговорах щодо закінчення війни має бути присутні представники ЄС. Втім, ані США, ані Росія не бажають бачити в цій ролі сміливу та рішучу естонку.

24 Канал дослідив біографію Каї Каллас, щоб розібратися, який шлях вона пройшла від естонської політики до однієї з найвпливовіших посад у Євросоюзі, чому її звинувачували у подвійних стандартах та як вона опинилася в центрі боротьби за майбутнє європейської дипломатії.

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Антирадянщина та політика з дитинства: як формувалися погляди Каї Каллас

Щоб зрозуміти політичні погляди Каї Каллас, варто почати з історії її родини, яка добре пам'ятає радянські репресії.

У березні 1949 року радянська влада депортувала до Сибіру її матір Крісті, якій на той момент було лише шість місяців, разом із бабусею та прабабусею. Загалом під час тієї хвилі репресій з Естонії вивезли понад 20 тисяч людей.

Згодом Каллас неодноразово згадувала цю сімейну історію, пояснюючи, чому естонці так добре розуміють загрозу з боку Росії та не надто довіряють обіцянкам Кремля.



Батько Каї Каллас – Сіім Каллас – на зустрічі з Джорджем Бушем-молодшим / Фото – Wikimedia

Водночас сама Кая виросла вже в зовсім інших умовах, і її шлях на політичний п'єдестал не був випадковим. Прадідом Каллас був одним з батьків Незалежності Естонії, проголошеної в 1918-му. Батько Каї – Сіім Каллас – в часи радянської окупації був одним з топів естонської компартії та зробив чимало для відновлення незалежності Естонії в 1991-му, а потім став одним із найвпливовіших політиків країни. Він очолював Центральний банк, заснував ліберальну Партію реформ, згодом став прем'єр-міністром, а пізніше навіть працював єврокомісаром.



Втім, донька спочатку не поспішала йти його шляхом. Каллас здобула юридичну освіту, працювала адвокаткою та спеціалізувалася на європейському праві. Лише у 2010-му році вона вирішила спробувати себе в політиці, вступивши до батьківської Партії реформ.

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Подальша кар'єра Каллас розвивалася доволі стрімко. Уже наступного року вона стала членкинею естонського парламенту, а у 2014-му вже перебралася до Брюсселя як депутатка Європарламенту, а ще за чотири роки повернулася додому, щоб очолити Партію реформ.

Вірусний ролик Каї Каллас до виборів 2019-го:

Перша жінка на чолі уряду Естонії

У 2019-му році її політична сила навіть перемогла на парламентських виборах, однак сформувати уряд Каллас тоді так і не вдалося.

Свого шансу вона дочекалася лише у січні 2021 року, коли після розпаду попередньої коаліції їй вдалося стати першою жінкою на посаді прем'єр-міністра Естонії.

Справжню повагу та міжнародну популярність Каллас здобула з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Каллас швидко стала однією з найгучніших противниць Кремля серед європейських лідерів, закликаючи партнерів не лише посилювати санкції, а й передавати Україні якомога більше озброєння.

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Причому її уряд не обмежувався гучними заявами, адже Естонія зрештою стала одним із лідерів за обсягами військової допомоги Україні у співвідношенні до розміру економіки країни.

Що особливо важливо в цій історії, Каллас активно наполягала, що Європа повинна остаточно позбутися економічної залежності від Росії, адже торгівля з Москвою фактично дозволяє Кремлю фінансувати агресивну війну.

Кая Каллас виступає перед Радою Євросоюзу / Фото – ЄС

Саме така принципова позиція поступово перетворила прем'єр-міністерку невеликої балтійської держави на одну з найвпізнаваніших європейських політикинь. Тож коли у 2024-му році постало питання про нового керівника зовнішньої політики ЄС, Каллас виявилася цілком логічною кандидатурою.

У грудні того ж року естонка змінила іспанця Жозепа Борреля на посаді верховної представниці Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки (так в ЄС називають головного дипломата Унії). Для країн Балтії це стало особливо символічним призначенням, адже саме представниця держави, що десятиліттями попереджала про російську загрозу, тепер отримала можливість напряму впливати на дипломатію всього Євросоюзу.

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Щоправда, на той момент репутація Каллас як безкомпромісної противниці Кремля вже мала доволі серйозну пляму. Адже поки вона закликала європейські компанії розривати економічні зв'язки з Росією, бізнес її власного чоловіка Арво Галліка продовжував заробляти на перевезеннях до країни-агресорки. І коли ця історія стала публічною, пояснювати власну принциповість довелося вже самій Каллас.

Бізнес чоловіка в Росії: чому Каю Каллас звинувачують у подвійних страндартах

Попри доволі успішну політичну кар'єру, репутація Каї Каллас серйозно похитнулася у серпні 2023-го року. Саме тоді естонські журналісти з'ясували, що логістична компанія Stark Logistics, співвласником якої був чоловік прем'єрки Арво Галлік, продовжувала вести бізнес в Росії навіть після початку повномасштабного вторгнення в Україну. І проблема полягала далеко не лише в самому факті співпраці з РФ, а й у тому, що Каллас на той момент уже понад рік публічно закликала європейські компанії повністю припинити будь-які економічні відносини з Москвою.

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Вантажівка Stark Logistics рухається в бік кордону з Росією / Фото – ERR

Як виявилося, через компанію Novaria Consult Галліку належало близько 24,8% акцій Stark Logistics, яка займалася перевезенням продукції естонського виробника металевої упаковки Metaprint до Росії. Так, йдеться не про мікрочіпи чи товари подвійного призначення, однак мова далеко не про кілька випадкових поставок.



За даними ERR, лише з лютого 2022-го року до серпня 2023-го Stark Logistics отримала від цих перевезень близько 1,5 мільйона євро виторгу. Сам Metaprint також продовжував працювати на російському ринку, попри війну та численні заклики естонського уряду розривати економічні зв'язки з Кремлем.

Найцікавіше з'ясувалося дещо пізніше. Журналісти встановили, що сама Каллас надала фірмі свого чоловіка позику на 350 тисяч євро, частину якої використали для створення пов'язаної складської компанії Stark Warehousing. Тобто попри те, що прем'єрка особисто не займалася перевезеннями до Росії, її власні гроші були пов'язані з бізнесом чоловіка, який і опинився в центрі скандалу.

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Звісно, сама Каллас усі звинувачення у причетності до російського бізнесу відкидала. За її словами, чоловік не працював безпосередньо з російськими клієнтами, а його компанія лише допомагала естонському підприємству нібито поступово згортати діяльність у Росії.



Кая Каллас разом з чоловіком Арво Галліком / Фото – AP



До того ж Каллас акцентувала на тому, що самі по собі перевезення пакувальних матеріалів не порушували міжнародних санкцій, і це дійсно так. Однак ці пояснення не надто переконали естонську опозицію та частину суспільства, адже питання полягало насамперед у подвійних стандартах з боку Каллас, а не в юридичній законності цих бізнес-операцій.

Скандал навколо бізнесу в Росії швидко переріс у політичну кризу загальнонаціонального масштабу. Опозиційні партії вимагали відставки Каллас, естонські медіа критикували її за суперечність між словами та діями, а її чоловік зрештою оголосив про намір продати свою частку в Stark Logistics. Втім, сама прем'єр-міністерка залишати посаду відмовилася, наполягаючи, що не зробила нічого протизаконного.

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Попри гучний скандал і звинувачення у подвійних стандартах, Каллас не лише зберегла політичну кар'єру, а й уже наступного року отримала одну з найвищих посад у Євросоюзі. Щоправда, у Брюсселі з'ясувалося, що публічно боротися з Кремлем значно простіше, ніж домовлятися з власними європейськими колегами. Адже невдовзі головній дипломатці ЄС довелося захищати вже не власну репутацію, а саме майбутнє відомства, яке вона тільки-но очолила.

Дипломатія без повноважень: як великі держави ЄС хочуть послабити відомство Каллас

Посада головної дипломатки Євросоюзу виявилася для Каї Каллас значно складнішим викликом, ніж керівництво урядом Естонії. Адже якщо раніше вона могла самостійно визначати зовнішньополітичний курс своєї країни, то тепер їй доводилося враховувати інтереси одразу 27 держав, які далеко не завжди готові домовлятися між собою.

Кая Каллас на переговорах в Дубліні, 12 листопада 2026-го / фото – Офіс президента України

Доволі швидко з'ясувалося, що навіть жорстка позиція щодо Росії не гарантує підтримки з боку європейських столиць.

До прикладу, ще у 2025-му році Каллас запропонувала виділити Україні новий пакет військової допомоги на 40 мільярдів євро, однак ця ініціатива не отримала необхідної підтримки європейських лідерів. Згодом виникли й інші суперечки, зокрема, у вересні 2026-го року дипломатка вирішила створити спеціальну групу експертів, яка мала розробити пропозиції щодо посилення обороноздатності Європи.



Однак Франція, Італія та низка інших країн ЄС виступили проти, оскільки Каллас попередньо не погодила цю ідею з їхніми урядами. У результаті від ініціативи довелося відмовитися ще навіть до початку роботи профільних груп.

Кая Каллас виступає перед Європарламентом / Фото – ЄС

Водночас не можна сказати, що всі ініціативи Каллас залишалися без підтримки. До прикладу, вона активно просуває ідею Естонії заборонити в'їзд до Євросоюзу російським військовим, які брали участь у війні проти України. Причому у вересні 2026 року цю пропозицію підтримала більшість держав ЄС, а вже 16 листопада Каллас повідомила, що відповідні обмеження можуть увійти до нового, 22-го пакета санкцій проти Росії. Щоправда, остаточно погодити заборону поки не вдалося, зокрема через питання щодо того, як саме визначати росіян, які брали участь у бойових діях.

Кая Каллас чудово розуміє переговорну стратегію росіян – дивіться відео (на жаль, його не побачать Трамп, Кушнер і Віткофф):

Не вдалося Каллас і налагодити відносини с США. У Адміністрації Трампа свій особливий погляд на Європу, де ЄС є перешкодою для просування впливу Вашингтона, адже стоїть на заваді політиці "розділяй та володарюй".

То ж не дивно, що американські чиновники мало не з початку повернення Трампу до Білого дому показово ігнорували Каллас, прямо показуючи, що не розуміють її мандату.

Показовими стало уникання голови Держдепу США зустрічей з Каллас та пізніша відкрита суперечка на Саміті G7 у Франції навесні 2026-го.

Та проблема полягала не лише в окремих невдачах самої Каллас. Поступово вона опинилася в центрі боротьби за контроль над усією зовнішньою політикою Євросоюзу. Адже окрім самої дипломатки, міжнародними відносинами активно займаються президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та, власне, уряди держав-членів. Причому саме фон дер Ляєн дедалі частіше перебирає на себе ініціативу в міжнародних питаннях, зокрема у відносинах зі США та Ізраїлем, що неодноразово призводило до відкритих суперечок з Каллас.

До прикладу, у червні 2026 року, коли міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар припинив контакти з Каллас через її критику ізраїльської політики, до країни прибула єврокомісарка Дубравка Шуїця. Причому під час візиту ізраїльський міністр публічно розкритикував Каллас, однак її колега навіть не стала її захищати.



Як з'ясувало Euronews, Шуїця діяла за підтримки фон дер Ляєн, що лише загострило боротьбу між двома європейськими відомствами за вплив на зовнішню політику ЄС.

Тожі ж в ЄС почали обговорювати масштабну реформу дипломатичної служби, яку очолює Кая Каллас. А вже наприкінці серпня Франція та Німеччина запропонували перебудувати європейську дипломатичну службу, фактично підпорядкувавши її Єврокомісії.

За цим планом Каллас отримає більше обов'язків у зовнішній політиці ЄС, однак її роботу безпосередньо контролюватиме президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Простіше кажучи, Каллас пропонують ширші повноваження, але менше самостійності, адже остаточні рішення залишатимуться за фон дер Ляєн.

Кая Каллас та Урсула фон дер Ляєн / Фото – AP

Кая Каллас поставилася до цих пропозицій доволі скептично, адже якщо передати контроль над дипломатією Єврокомісії, невеликі держави можуть втратити частину свого впливу, тоді як найбільші країни ЄС фактично отримають ще більше можливостей визначати зовнішню політику блоку. Причому це проблема, яка існувала задовго до призначення Каллас на посаду, адже європейські столиці десятиліттями сперечаються про те, скільки повноважень варто передавати Брюсселю.

Наскільки обмеженим став вплив Каллас, добре показали події листопада 2026-го року. Як повідомляло Euronews, на зустрічі європейських лідерів у Дубліні вона запропонувала призначити себе представницею ЄС на переговорах щодо завершення війни в Україні.

Прогнози

Однак лідери відмовили їй, натомість створивши переговорну групу із семи представників, серед яких для Каллас місця не знайшлося. Ба більше, до переговорів не залучили навіть дипломатичну службу ЄС, яку вона очолює.

І ця ситуація доволі показова. Адже політикиня, яка роками закликала Європу до рішучішої боротьби з Кремлем, тепер не може навіть домогтися участі в переговорах щодо завершення російсько-української війни. Росіяни ж цим користуються і лише збільшують апетити, зазіхаючи вже на Європу й навіть рідну для Каллас Естонію.

Кая Каллас – політикиня, яка послідовно підтримує Україну:

Для України це, безперечно, неприємний сигнал, адже Каллас залишається однією з найпослідовніших прихильниць Києва серед європейських політиків.

Втім, зрештою значно важливіше навіть не те, хто саме представлятиме Європу на переговорах, а чи зможуть лідери держав-членів нарешті домовитися між собою. Адже навіть найпослідовніша підтримка України з боку окремих політиків не матиме бажаного результату, якщо європейські держави так і не зможуть перетворити її на спільні рішення та конкретні дії.