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      Казахсько-російська гречка: чому на прилавках побільшало крупи з Росії

      - Читать новость на русском

      Триває шостий рік війни з Росією. Обидві країни постійно розширюють взаємні санкції на ввезення товарів. Однак, на прилавках наших магазинів усе ще можна знайти товари з країни-агресора. Купуючи їх, ми з власної кишені спонсоруємо ворога, який пошматував нашу країну і досі вбиває наших захисників на Сході.

      Улюблену багатьма гречку досі ввозять із Росії, зокрема через Казахстан. Чому так сталось і як розпізнати російську крупу – читайте далі.

      Важливо! Чому російська гречка витісняє українську: як розпізнати вітчизняну крупу

      З 2014 року Україна поступово розширювала перелік товарів, які заборонено ввозити з Росії. Однак гречка до нього не увійшла.

      У нас взаємні санкції й вони постійно розширюються. Набагато вигідніше для фірм, які бажають отримати товари з Російської Федерації, робити це через прокладки у нейтральних країнах. Зокрема Білорусі й Казахстану,
      – сказав економіст Олег Пендзин.

      На упаковці гречки в супермаркетах зазначено, що країна виробник – Україна. Але окремо вказують і країну-походження. На одній пачці бачимо, що це може бути Україна, Казахстан чи Молдова. На прилавках у Львові на одній з пачок знайшли 5 варіантів з можливим походженням гречки: там є і Росія, і Казахстан, і Білорусь, і Китай.


      Країною походження є Україна, Білорусь, Казахстан, Китай і Росія

      Експерти пояснили, що казахсько-російську гречку частіше можна знайти на вагу. Масово її до нас завезли ще 2017 року.

      Країна-агресор Російська Федерація має дуже великі площі під посівами гречки. В алтайському краї у 2017 році було посіяно понад мільйон гектарів гречки. Вони почали це зерно завозити або на пряму, або ж основна частина пішла на Казахстан,
      – додав голова Асоціації виробників та переробників гречки Микола Малієнко.

      Відтоді наші виробники стали менше сіяти гречки: якщо 2016 року нею засівали 220 тисяч гектарів, торік – у 4 рази менше. Аграрії звинувачують владу, яка хоче вводити мито на Казахську гречку з присмаком російської.

      Поки російські товари залишаються на наших прилавках, ми можемо лише пильнувати, що купуємо. Тож, якщо ви не хочете підтримувати гривнею країну-агресора, уважно читайте інформацію на упаковці товарів. А щодо гречки – шукайте не лише виробника, а ще й країну походження.

      Які товари заборонено імпортувати з Росії:

      • Харчові продукти: м'ясо і м'ясні продукти, риба, молочні продукти, сири плавлені, кава, чай, зерно, кондитерські вироби, продукти дитячого харчування, макаронні вироби, пиво, спирт, горілка, сигарети.
      • Неорганічні речовини: сульфат амонію; суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами; поліетилен з питомою густиною 0,94 або більше.
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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Україна – Росія Китай Молдова Мито Зерно Гречка Санкції
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