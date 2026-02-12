Від російської мови відмовляється дружня Кремлю держава

У проєкті нової конституції Казахстан планує переглянути статус російської мови. Влада країни намагається зменшити вплив Кремля у всіх сферах життя.

Про це йдеться в заяві Центру протидії дезінформації.

Чому Казахстан відмовляється від російської мови?

Йдеться про норму в конституції, де російська мова зазначається як така, що використовується "нарівні" з казахською – тепер це формулювання хочуть замінити на "поруч" із казахською.

Казахська де-факто поступово стає основною мовою в країні. У держуправлінні, освіті та публічній сфері все більше використовують казахську, а не російську,

– сказано в заяві ЦПД.

Попри те, що це лише формальність, ця зміна понять відображає зміну політики влади. Наразі вони прагнуть зменшити вплив Кремля на внутрішнє життя країни.

Окрім цього, у Центрі протидії дезінформації зазначають, що після 2022 року Казахстан почав віддалятись від Росії не лише в гуманітарних питаннях.

В грудні уряд держави закрив можливість росіянам в Казахстані обходити санкції та відмивати гроші через банки країни.

У ЦПД зауважили, що Росія продовжує втрачати позиції в Центральній Азії, поки зосереджує всю увагу на війні в Україні.

