12 лютого, 11:54
Від російської мови відмовляється дружня Кремлю держава

Катерина Попик
Основні тези
  • Казахстан планує переглянути статус російської мови в новій конституції.
  • Казахстан поступово віддаляється від впливу Кремля, обмежуючи російський вплив у гуманітарних та економічних питаннях.

У проєкті нової конституції Казахстан планує переглянути статус російської мови. Влада країни намагається зменшити вплив Кремля у всіх сферах життя.

Про це йдеться в заяві Центру протидії дезінформації.

Чому Казахстан відмовляється від російської мови?

Йдеться про норму в конституції, де російська мова зазначається як така, що використовується "нарівні" з казахською – тепер це формулювання хочуть замінити на "поруч" із казахською.

Казахська де-факто поступово стає основною мовою в країні. У держуправлінні, освіті та публічній сфері все більше використовують казахську, а не російську,
– сказано в заяві ЦПД.

Попри те, що це лише формальність, ця зміна понять відображає зміну політики влади. Наразі вони прагнуть зменшити вплив Кремля на внутрішнє життя країни.

Окрім цього, у Центрі протидії дезінформації зазначають, що після 2022 року Казахстан почав віддалятись від Росії не лише в гуманітарних питаннях. 

В грудні уряд держави закрив можливість росіянам в Казахстані обходити санкції та відмивати гроші через банки країни.

У ЦПД зауважили, що Росія продовжує втрачати позиції в Центральній Азії, поки зосереджує всю увагу на війні в Україні.

Чому Казахстан різко посилив контроль за фінансовими операціями росіян?

  • У Казахстані заявили, що Росія могла використовувати банківську систему країни для відмивання коштів. Президент Касим-Жомарт Токаєв повідомив: один із банків провів понад 7 трильйонів тенге (близько 14 мільярдів доларів), а гроші надійшли із "сусідньої країни". Він назвав такі схеми обурливими та визнав, що подібні випадки ще трапляються.

  • За даними ЗМІ, посередники допомагали росіянам отримувати ідентифікаційні номери та відкривати рахунки. Регулятор раніше повідомляв, що у 2024 році понад 90% карток, через які відмивали кошти, належали іноземцям.

  • На цьому тлі банки Казахстану з вересня 2025 року посилили перевірки операцій росіян. Подібні обмеження вводять також банки Вірменії та Сербії, а додаткові перевірки проводять Оман і Узбекистан. Це пов’язують із внесенням Росії до переліку країн із високим ризиком відмивання коштів.