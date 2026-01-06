Це абсурдно, – керівник департаменту КМДА прокоментував звинувачення у службовій недбалості

Суд не підтримав клопотання столичної прокуратури про домашній арешт для керівника Департаменту територіального контролю Києва Михайла Буділова. Натомість сам посадовець назвав звинувачення проти себе безглуздими. Він заявляє, що має намір повністю довести свою правоту у суді.

Керівника одного з департаментів КМДА звинувачують у службовій недбалості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Михайла Буділова у фейсбуці.

Київська міська прокуратура звинуватила мене у відсутності ініціативи щодо зупинення роботи Колеса огляду на Подолі. І водночас у грудні мене звинувачують у службовій недбалості через "відсутність ініціативи". Театр абсурду,

– розповів Михайло Буділов.

Також у дописі він нагадав, що Колесо огляду на столичному Подолі встановили ще у 2017 році. Зробили це на підставі розпорядження КМДА. Як наголосив Михайло Буділов, сталось це за 6 років до його призначення на посаду.

Водночас представник КМДА додав, що за час його роботи власник оглядового колеса неодноразово отримував приписи від інспекторів, але демонтаж так і не зробив. У департаменті ж немає ресурсів для цього, про що офіційно повідомили столичну прокуратуру.

"У 2024 – 2025 роках інспектори Департамент територіального контролю неодноразово вносили приписи власнику з вимогою здійснити демонтаж власними силами. Для такого демонтажу необхідні: кран вантажопідйомністю 100 тонн, допуск працівників до висотних робіт. Таких технічних можливостей у Департаменту немає, про що письмово було повідомлено Прокуратуру у 2024 році. У червні 2025 року Прокуратура Києва звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до власника. Київська міська рада залучена як третя сторона", – пояснив Буділов.

Наразі справу розглядають у суді. Михайло Буділов зазначив, що буде продовжувати доводити свою правоту і зняття обвинувачень.

До слова, за даними КМДА, з 2019 року проти представників міської влади прокуратура висунула понад 1500 кримінальних проваджень. Лише 4 з них завершились судовими вироками, які набули законної сили.