"Недоторканих немає": Головнокомандувач відсторонив керівника Закарпатського обласного ТЦК

Керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відсторонили від посади. Відповідне рішення прийняв Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що раніше неодноразово повідомляв про порушення прав людини та корупційні ризики у діяльності керівництва Закарпатського ОТЦК та СП.

Що відомо про відсторонення керівника ТЦК на Закарпатті?

За його словами, його офіс раніше фіксував порушення прав людини та корупційні ризики, пов'язані з роботою керівництва Закарпатського ОТЦК та СП. Про виявлені проблеми, як зазначив омбудсман, повідомляли публічно, а також направляли офіційні звернення до відповідальних органів.

Але замість того, щоб виправити проблему, вирішили боротися з тими, хто на неї вказував. Спочатку – спроби замовчати виявлені факти. Коли це не спрацювало – інформаційний тиск і навіть наміри сфабрикувати кримінальні провадження проти моїх співробітників, які ці порушення виявляли,

– заявив Лубінець.

Омбудсман наголосив, що відсторонення одного посадовця не має бути кінцевою точкою у цій історії. На його думку, ситуація на Закарпатті стала можливою через тривалу відсутність належного контролю та реакції на системні проблеми.

Він також заявив про бездіяльність колишнього керівництва Міністерства оборони України, яке, на його переконання, мало раніше реагувати на проблеми у системі територіальних центрів комплектування.

Тут питання значно ширше за одну кадрову зміну. Чому така ситуація взагалі стала можливою? Це наслідок не одного дня та не дій однієї людини. Коли роками немає належного контролю, а на системні проблеми не реагують, формується відчуття безкарності. Саме це, на моє переконання, і сталося на Закарпатті,

– підкреслив уповноважений Верховної Ради.

Водночас Лубінець назвав відсторонення конкретним результатом реагування на виявлені проблеми та подякував Головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому за рішення.

За словами омбудсмана, подальше завдання полягає в тому, щоб не замовчувати порушення, а забезпечувати їхнє реальне усунення та дотримання прав людини у роботі ТЦК та СП.

Нагадаємо, представник омбудсмена на Закарпатті Андрій Крючков під час перевірок ТЦК та СП виявив численні порушення прав військовозобов’язаних. Зокрема, у Берегівському районному ТЦК та СП, за даними Дмитра Лубінця, сотні людей могли незаконно утримувати, блокувати їм вихід, а також без законних підстав скасовувати відстрочки та вносити неправдиві дані до державної системи.

Також були зафіксовані неналежні умови перебування людей, а протягом липня представник омбудсмена допоміг звільнити 11 громадян, яких, за його даними, незаконно утримували в ТЦК.

Після викриття цих порушень, як заявив Лубінець, керівник Закарпатського ОТЦК та СП міг ініціювати кримінальне переслідування Крючкова, зокрема за нібито перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Омбудсмен вважає такі дії можливим тиском на свого представника та наголошує, що його команда й надалі реагуватиме на порушення прав громадян під час мобілізації.