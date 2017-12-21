Керівництво "ДНР" вийшло з-під контролю, – експерти

"ДНР" почала політичну експансію на прилеглі до окремих районах Донецької області території та намагається опосередковано впливати на політику РФ.

У цьому переконані експерти "Донецького інституту інформації", повідомляє "Інтерфакс".

Аналітик інституту Віталій Сизов зазначив, що представники російської влади вже 4 роки формують маленькі клани та бізнесові зв'язки в "ДНР".

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Ми бачимо, що коли минулого року Захарченко записував відеозвернення, то він намагався впливати на процеси, що відбуваються в РФ. Він намагався захистити свою позицію, свою несамостійність, але, все ж, якусь свободу в своїх маленьких секторах управління,

– вважає експерт.

У звіті інституту також зазначається, що "ДНР" посилила вплив на політичну ситуацію в окремих районах Луганської області, підконтрольних "ЛНР".

Експерти зокрема нагадали, що представники "ДНР" в листопаді 2017 року активно брали участь у подіях, пов'язаних зі зміною керівництва "ЛНР" в якості "миротворців".

В інституті також зазначили, що за результатами проведеного моніторингу наразі теми, пов'язані з Росією, не є ключовими, оскільки очікування щодо офіційного визнання Москвою ОРДО, чи інтеграції до складу РФ, не виправдалися.

Врешті експерти, з огляду на тенденції в ОРДО, рекомендували українським органам влади посилити роботу по збереженню політичних, економічних, культурних та інших зв'язків громадян, які проживають на непідконтрольних Києву територіях Донбасу, з рештою України.