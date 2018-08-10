Кернес прокоментував закриття справи проти нього

Справу Геннадія Кернеса закрито. Таке несподіване рішення сьогодні виніс київський районний суд Полтави після трирічного розгляду справи. Прокуратура з рішенням не погодилась та буде подавати апеляцію і готує кримінальне провадження проти судді, що виніс це рішення.

Очільника Харкова не визнали невинним – справу закрили, за обгрунтуванням судді, через систематичну неявку прокурорів на судові засідання, і це нібито означає, що вони відмовляються від звинувачень.

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Понад три роки у київському суді Полтави розглядали справу Геннадія Кернеса, якого обвинувачують у катуванні та викраденні активістів Євромайдану в 2014 році. За цей час було 75 судових засідань. І 10 серпня мали відбутись дебати – остання стадія розгляду справи перед винесенням рішення. Але їх так і не розпочали через те, що на засіданні не з'явились прокурори.

Справу проти Кернеса Геннадія Адольфовича закрити у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від підтримання обвинувачення у справі,

– заявив суддя Андрій Антонов.

Тобто суд Кернеса ані виправдав, ані визнав винним. А просто закрив справу, посилаючись на те, що прокурори пропустили останні 7 засідань, отже не бажають підтримувати обвинувачення. Сам очільник Харкова рішенням не задоволений, адже вважає себе невинуватим.

"Я очікував на виправдання. Чому. Тому що три роки ми могли бачити усіх свідків... Жоден свідок нічого не сказав. Доказів немає", – прокоментував мер Харкова Геннадій Кернес.



Геннадій Кернес

У прокуратурі ж рішенням обурені та вважають неправомірним. Відсутність прокурорів на дебатах не може бути свідченням їх небажання підтримувати обвинувачення, адже прокурори про це не заявляли. Також у Генеральній прокуратурі заявляють: попереджали суд, що двоє прокурорів, які мали брати участь у дебатах, на лікарняному.

Це має бути письмове звернення, письмова постанова... Були заяви прокурорів, і ми їх скерували до суду і просили відкласти засідання у зв'язку з перебуванням прокурорів на лікарняному,

– зазначила заступниця генерального прокурора України Анжела Стрижевська.

Суддя ж Антонов говорить протилежне: "Жодної відповіді, листа, чи повідомлення з цього приводу на адресу суду не надходило. А суд не вправі доставляти примусово для участі у дебатах будь-кого".

У Генеральній прокуратурі заявили: подадуть апеляцію, а також готують подання на відкриття кримінального провадження проти судді Антонова, що, на їх думку, прийняв заздалегідь неправомірне рішення. Прокуратура Полтавської області провадження проти судді вже відкрила. Про те, що Андрій Антонов є, м'яко кажучи, суперечливою фігурою, говорять давно активісти. Вони неодноразово вимагали відсторонити його від розгляду справи. До того ж, місяць тому Антонов не з'явився на переатестацію.



Андрій Антонов

"Суддя не з'явився. Від суду надійшло повідомлення про те, що суддя перебуває в нарадчій кімнаті з 10 липня 2018 року. Тому не з'явиться сьогодні на виконання іспиту", – сказав головний спеціаліст секретаріату ВККСУ Роман Корчук.

У цій війні прокуратури із судом зрештою крайніми залишаються потерпілі, які понад три роки чекали на справедливе рішення, їздили до Полтави та назад, а отримали закриття справи.

Не дивлячись на те, що я своїх свідків не зміг пред'явити до суду, доказова база більш, ніж повна

– підкреслив потерпілий Сергій Ряполов.

Здаватись потрепілі не збираються. Підуть на апеляцію та, якщо знадобиться, ще далі.

Що таке справа Геннадія Кернеса?25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові. 2 березня 2015 року Геннадію Кернесу повідомили про підозру у вчиненні злочинів, зокрема, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, катування, погроза вбивством.