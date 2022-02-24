Авіаудар Росії по Чугуєву на Харківщині: моторошні фото наслідків
Джерело:Anadolu Agency
Росія вранці 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення до України. Удари по військовим об’єктам відбуваються з ракет, залучили навіть авіацію.
Один із ударів припав на Чугуїв під Харковом. Саме тут розміщується військовий аеродром Збройних сил України.
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Перші жертви серед цивільних
Російська армія атакувала не лише військові об’єкти в Чугуєві. Зокрема, з артилерії обстріляли житловий район.
Одна з російських ракет влучила у житловий будинок у Чугуєві на Харківщині / Фото Getty Images / Anadolu Agency
Внаслідок пожежі у багатоквартирному будинку, на жаль, загинув неповнолітній хлопчик. 15 осіб вдалося евакуювати.
Рятувальники допомагали людям вийти з будинку / Фото Getty Images / Anadolu Agency
Також, судячи з фото від Anadolu Agency, постраждала ще одна людина. На кадрах видно, як чоловік оплакує тіло загиблого. Поряд стоїть понівечена машина.
Від російських ракет загинув мирний житель Чугуєва / Фото Getty Images / Anadolu Agency
Крім того, агенція опублікувала фото заплакано жінки з пораненою головою. А в одного з евакуйованих – закривавлені ноги. Відомо, що постраждав і один із приватних секторів.
Усе про повномасштабну агресію Кремля Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Страшні наслідки ракетного обстрілу Чугуєва на Харківщині (Увага! Не для людей зі слабкими нервами! 18+) / Фото Getty Images / Anadolu Agency
Росія напала на Україну: головне
- Під ранок 24 лютого президент Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції. Він офіційно вводить війська на територію окупованого Донбасу.
- Після цього в українських містах, зокрема Києві, було чутно низку вибухів. Також відомо про обстріл аеродрому у Василькові під Києвом. Водночас горіли аеропорти в Івано-Франківську та Херсоні.
- З огляду на це в Україні запроваджують воєнний стан. Водночас у Генштабі ЗСУ заспокоїли українців: заявляють, що ситуація – контрольована.
- Вже відомо, що українські війська збили 7 російських літаків. Також є інформація про 50 жертв серед солдатів країни-агресорки.
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