Авіаудар Росії по Чугуєву на Харківщині: моторошні фото наслідків

Росія вранці 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення до України. Удари по військовим об’єктам відбуваються з ракет, залучили навіть авіацію.

Один із ударів припав на Чугуїв під Харковом. Саме тут розміщується військовий аеродром Збройних сил України.

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Перші жертви серед цивільних

Російська армія атакувала не лише військові об’єкти в Чугуєві. Зокрема, з артилерії обстріляли житловий район.



Одна з російських ракет влучила у житловий будинок у Чугуєві на Харківщині / Фото Getty Images / Anadolu Agency

Внаслідок пожежі у багатоквартирному будинку, на жаль, загинув неповнолітній хлопчик. 15 осіб вдалося евакуювати.



Рятувальники допомагали людям вийти з будинку / Фото Getty Images / Anadolu Agency

Також, судячи з фото від Anadolu Agency, постраждала ще одна людина. На кадрах видно, як чоловік оплакує тіло загиблого. Поряд стоїть понівечена машина.



Від російських ракет загинув мирний житель Чугуєва / Фото Getty Images / Anadolu Agency

Крім того, агенція опублікувала фото заплакано жінки з пораненою головою. А в одного з евакуйованих – закривавлені ноги. Відомо, що постраждав і один із приватних секторів.

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Страшні наслідки ракетного обстрілу Чугуєва на Харківщині (Увага! Не для людей зі слабкими нервами! 18+) / Фото Getty Images / Anadolu Agency

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