Один из ударов пришелся на Чугуев под Харьковом. Именно здесь размещается военный аэродром Вооруженных сил Украины.

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Первые жертвы среди гражданских

Российская армия атаковала не только военные объекты в Чугуеве. В частности, из артиллерии был обстрелян жилой район.

Одна из российских ракет попала в жилой дом в Чугуеве на Харьковщине / Фото Getty Images / Anadolu Agency

В результате пожара в многоквартирном доме, к сожалению, погиб несовершеннолетний мальчик. 15 человек удалось эвакуировать.

Спасатели помогали людям выйти из дома / Фото Getty Images / Anadolu Agency

Также, судя по фото от Anadolu Agency, пострадал еще один человек. На кадрах видно, как мужчина оплакивает тело погибшего. Рядом стоит изуродованная машина.

От российских ракет погиб мирный житель Чугуева / Фото Getty Images / Anadolu Agency

Кроме того, агентство опубликовало фото заплаканной женщины с раненой головой. А у одного из эвакуированных – окровавленные ноги. Известно, что пострадал и один из частных секторов.

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Страшные последствия ракетного обстрела Чугуева на Харьковщине (Внимание! Не для слабонервных! 18+) / Фото Getty Images / Anadolu Agency

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