Один из ударов пришелся на Чугуев под Харьковом. Именно здесь размещается военный аэродром Вооруженных сил Украины.
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Первые жертвы среди гражданских
Российская армия атаковала не только военные объекты в Чугуеве. В частности, из артиллерии был обстрелян жилой район.
Одна из российских ракет попала в жилой дом в Чугуеве на Харьковщине / Фото Getty Images / Anadolu Agency
В результате пожара в многоквартирном доме, к сожалению, погиб несовершеннолетний мальчик. 15 человек удалось эвакуировать.
Спасатели помогали людям выйти из дома / Фото Getty Images / Anadolu Agency
Также, судя по фото от Anadolu Agency, пострадал еще один человек. На кадрах видно, как мужчина оплакивает тело погибшего. Рядом стоит изуродованная машина.
От российских ракет погиб мирный житель Чугуева / Фото Getty Images / Anadolu Agency
Кроме того, агентство опубликовало фото заплаканной женщины с раненой головой. А у одного из эвакуированных – окровавленные ноги. Известно, что пострадал и один из частных секторов.
Все о полномасштабной агрессии Кремля Россия напала на Украину: хронология основных событий
Страшные последствия ракетного обстрела Чугуева на Харьковщине (Внимание! Не для слабонервных! 18+) / Фото Getty Images / Anadolu Agency
Россия напала на Украину: главное
- Утром 24 февраля президент Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он официально вводит войска на территорию оккупированного Донбасса.
- После этого в украинских городах, в частности в Киеве, был слышен ряд взрывов. Также известно об обстреле аэродрома в Василькове под Киевом. В то же время, горели аэропорты в Ивано-Франковске и Херсоне.
- Учитывая это, в Украине вводят военное положение. В то же время в Генштабе ВСУ успокоили украинцев: заявляют, что ситуация – контролируемая.
- Уже известно, что украинские войска сбили 7 российских самолетов. Также есть информация о 50 жертвах среди солдат страны-агрессора.