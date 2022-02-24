Один із ударів припав на Чугуїв під Харковом. Саме тут розміщується військовий аеродром Збройних сил України.

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Перші жертви серед цивільних

Російська армія атакувала не лише військові об’єкти в Чугуєві. Зокрема, з артилерії обстріляли житловий район.

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Одна з російських ракет влучила у житловий будинок у Чугуєві на Харківщині / Фото Getty Images / Anadolu Agency

Внаслідок пожежі у багатоквартирному будинку, на жаль, загинув неповнолітній хлопчик. 15 осіб вдалося евакуювати.

Росія, Україна, напад, війна, Чугуїв, Харківщина, обстріл житлового району
Рятувальники допомагали людям вийти з будинку / Фото Getty Images / Anadolu Agency

Також, судячи з фото від Anadolu Agency, постраждала ще одна людина. На кадрах видно, як чоловік оплакує тіло загиблого. Поряд стоїть понівечена машина.

Росія, Україна, напад, війна, Чугуїв, Харківщина, обстріл житлового району
Від російських ракет загинув мирний житель Чугуєва / Фото Getty Images / Anadolu Agency

Крім того, агенція опублікувала фото заплакано жінки з пораненою головою. А в одного з евакуйованих – закривавлені ноги. Відомо, що постраждав і один із приватних секторів.

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Страшні наслідки ракетного обстрілу Чугуєва на Харківщині (Увага! Не для людей зі слабкими нервами! 18+) / Фото Getty Images / Anadolu Agency

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