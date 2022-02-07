Девочка почти сразу попала в травматологию, а мальчик попал в реанимацию. Только 7 февраля сообщили, что его могут перевести из больницы неотложной медицинской помощи в палату к сестре.

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Успешно перенес тяжелую операцию

Об этом рассказала заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, малыш успешно перенес операцию на бедренной кости.

Ребенка уже даже сняли с аппарата для вытяжения. Однако решение о переводе ребенка должны принять на консилиуме врачей.

Чиновница также рассказала, что девочка стабильно идет на улучшение. Она вскоре уже начнет даже вставать с постели. Однако у обоих детей будет очень долгий период надлежащей реабилитации.

Кто станет их опекуном

Поскольку родители двойняшек погибли, то им нужно выбрать нового опекуна. Это должны обсудить на следующем заседании исполнительного комитета горсовета.

Вероятно, опекунство получит 31-летняя сестра погибшей женщины. У нее также есть собственный 10-летний ребенок.

Кратко об этой ужасной аварии

Утром столкнулись такси и легковушка KIA. Таксист в этот день не работал, но он вез на рабочем автомобиле своих детей и жену. KIA вылетел на встречку и произошло лобовое столкновение. Сразу погибли 3 человека – водители и жена таксиста.

В такси не было детских кресел, поэтому оба малыша сильно пострадали. Их госпитализировали в больницу со многими переломами и травмами головы.

В прокуратуре на следующий день рассказали, что водитель KIA ранее не раз нарушал правила. Только за минувшую осень его 3 раза ловили за рулем в состоянии опьянения. Он также платил штраф за хранение небольшого количества наркотиков.

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