Дівчинка майже одразу потрапила в травматологію, а хлопчик потрапив у реанімацію. Тільки 7 лютого повідомили, що його можуть перевести з лікарні невідкладної медичної допомоги в палату до сестри.

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Успішно переніс важку операцію

Про це розповіла заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан. За її словами, малюк успішно переніс операцію на стегновій кістці.

Дитину вже навіть зняли з апарату для витяжіння. Проте рішення про переведення дитини мають ухвалити на консиліумі лікарів.

Посадовиця також розповіла, що дівчинка стабільно йде на покращення. Вона невдовзі вже почне навіть вставати з ліжка. Проте в обох дітей буде дуже довгий період належної реабілітації.

Хто стане їхнім опікуном

Оскільки батьки двійнят загинули, то їм потрібно обрати нового опікуна. Це мають обговорити на наступному засіданні виконавчого комітету міськради.

Ймовірно, опікунство отримає 31-річна сестра загиблої жінки. У неї також є власна 10-річна дитина.

Коротко про цю жахливу аварію

Зранку зіткнулися таксі та легковик KIA. Таксист у цей день не працював, але він віз робочим автомобілем своїх дітей і дружину. KIA вилетів на зустрічну та відбулося лобове зіткнення. Одразу загинули 3 людини – водії та дружина таксиста.

У таксі не було дитячих крісел, тому обоє малюків сильно постраждали. Їх госпіталізували до лікарні з багатьма переломами й травмами голови.

У прокуратурі наступного дня розповіли, що керманич KIA раніше не раз порушував правила. Тільки за минулу осінь його 3 рази ловили за кермом у стані сп'яніння. Він також сплачував штраф за зберігання невеликої кількості наркотиків.

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