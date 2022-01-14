Масштабная авария состоялась 14 января утром в Чугуевском районе Харьковщины. Не разминулись "ВАЗ 2106", Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, KIA Sportage и Tata.

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На месте происшествия работала полиция, скорая и спасатели. Пострадавших пришлось извлекать из заблокированных конструкций.

Известно, что травмы получил водитель и 2 пассажира автомобиля ВАЗ. Речь идет о 6-летней девочке и ее 26-летней матери.

Возле Харькова столкнулись 5 автомобилей, есть пострадавшие / Фото ГСЧС

Женщину зажало в разбитом авто. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали конструкцию и передали пострадавшую медикам.

В жуткой аварии пострадали 2 взрослых и 6-летний ребенок / Фото ГСЧС

Всех травмированных госпитализировали в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи. О состоянии водителей и пассажиров других автомобилей ничего не сообщали.

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Текст публикации ГСЧС Харьковской области в фейсбуке:

"Чугуевский район: спасатели деблокировали пострадавшую в результате ДТП женщину.

14 января в 09:43 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге между селами Задонецкое и с. Лиман Чугуевского района столкнулись сразу 5 автомобилей: "ВАЗ 2106", "Daewoo Lanos", "Volkswagen Caddy", "Kia Sportage" и "ТАТА". В результате ДТП пострадал водитель и 2 пассажира ВАЗа. Среди них 6-летняя девочка. Ее 26-летняя мать оказалась зажатой изуродованными конструкциями авто.

На место происшествия направили спасателей 58-й Государственной пожарно-спасательной части. Они с помощью специнструмента деблокировали пострадавшую и передали медикам скорой. Всех травмированных госпитализировали в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.