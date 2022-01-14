Масштабна автотроща відбулася 14 січня зранку в Чугуївському районі Харківщини. Не розминулися "ВАЗ 2106", Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, KIA Sportage і Tata.
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На місці події працювала поліція, швидка та рятувальники. Постраждалих довелося витягувати зі заблокованих конструкцій.
Відомо, що травми отримав водій та 2 пасажирів автомобіля ВАЗ. Мовиться про 6-річну дівчинку та її 26-річну матір.
Біля Харкова зіткнулися 5 автомобілів, є постраждалі / Фото ДСНС
Жінку затиснуло в понівеченому авто. Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокувати конструкцію та передали постраждалу медикам.
У моторошній автотрощі постраждали 2 дорослих і 6-річна дитина / Фото ДСНС
Усіх травмованих госпіталізували до Харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Про стан водіїв та пасажирів інших авто нічого не повідомляли.
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Текст публікації ДСНС Харківської області у фейсбуці:
"Чугуївський район: рятувальники деблокували постраждалу внаслідок ДТП жінку.
14 січня о 09:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на автошляху між селами Задонецьке та с. Лиман Чугуївського району зіштовхнулись відразу 5 автомобілів: "ВАЗ 2106", "Daewoo Lanos", "Volkswagen Caddy", "Kia Sportage" і "ТАТА". В результаті ДТП постраждав водій та 2 пасажирів ВАЗу. Серед них 6-тирічна дівчинка. Її 26-тирічна мати опинилась затиснутою понівеченими конструкціями авто.
До місця події направили рятувальників 58-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вони за допомогою спецінструменту деблокували постраждалу і передали медикам швидкої. Всіх травмованих госпіталізували до Харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги".