Російського позиціонера Олексія Навального 22 серпня перевезли до німецької лікарні. Раніше політику стало зле у літаку, його близькі підозрюють, що Навального могли отруїти. Тепер німецька поліція взяла під цілодобову охорону клініку, де перебуває Навальний.

Німецька поліція взяла під цілодобову охорону шпиталь Charite в Берліні, куди доставили на лікування Олексія Навального. Про це повідомляє телеграм-канал "МБХ медіа".

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За інформацією журналістів, біля клініки чергують кілька автобусів поліції, а також приблизно 10 правоохоронців, які рухаються по периметру групами по 2 – 5 осіб.

Станом на 23 серпня німецькі лікарі проводять діагностику стану Навального. Після завершення обстежень і після консультації з сім'єю лікарі прокоментують попередній діагноз.

Що відомо про отруєння Навального

20 серпня під час польоту з Томська до Москви Олексію Навальному стало погано. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорті Омська, де Навального терміново госпіталізували до лікарні.

Літак здійснив екстрену посадку в аеропорті Омська, де Навального терміново госпіталізували до лікарні. Стан опозиціонера був вкрай важкий. Його направили в реанімацію та приєднали до апарату штучної вентиляції легень. Наразі він перебуває у комі.

Його направили в реанімацію та приєднали до апарату штучної вентиляції легень. Наразі Соратники Навального переконані, його отруїли. Медики розповіли, що знайшли в організмі політика небезпечний хімічний компонент. Він становить загрозу не тільки для Навального, а й для людей, які його оточують.

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В Омській лікарні Навальному поставили попередній діагноз "порушення обміну речовин". Причину цього порушення російські медики не називають.

Однією з версій стану пацієнта було отруєння нерозпізнаним токсином. Тому негайно були взято аналізи на наявність токсичних речовин в організмі. Вже сьогодні можна стверджувати, що оксибутират, барбітурати, стрихнін, судомні або синтетичні отрути не виявлені. У сечі виявлено алкоголь і кофеїн,

– мовиться у повідомленні.

Деякі європейські країни, зокрема Франція, раніше запропонували притулок Навальному.

Зверніть увагу! Рідні та друзі Навального переконані, що за отруєнням стоїть російська влада, тож прагнули перевести опозиціонера за кордон. Водночас російські лікарі не випускали Навального на лікування у Берлін, пояснюючи це тим, що його не можливо транспортувати. На це берлінські медики відповіли, що мають необхідне обладнання і спецлітак.



Існує думка, що влада не хотіла випускати Навального з країни, бо намагається "замести свої сліди". 22 серпня опозиціонера нарешті перевезли до Німеччини. Рідні політика сподіваються, що берлінські лікарі зможуть встановити справжню причину отруєння.

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