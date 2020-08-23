Кілька автобусів поліції взяли під цілодобову охорону клініку, де лікується Навальний
Російського позиціонера Олексія Навального 22 серпня перевезли до німецької лікарні. Раніше політику стало зле у літаку, його близькі підозрюють, що Навального могли отруїти. Тепер німецька поліція взяла під цілодобову охорону клініку, де перебуває Навальний.
Німецька поліція взяла під цілодобову охорону шпиталь Charite в Берліні, куди доставили на лікування Олексія Навального. Про це повідомляє телеграм-канал "МБХ медіа".
Важливо Причина отруєння Навального: лікарі оприлюднили результати аналізів
За інформацією журналістів, біля клініки чергують кілька автобусів поліції, а також приблизно 10 правоохоронців, які рухаються по периметру групами по 2 – 5 осіб.
Станом на 23 серпня німецькі лікарі проводять діагностику стану Навального. Після завершення обстежень і після консультації з сім'єю лікарі прокоментують попередній діагноз.
Що відомо про отруєння Навального
- 20 серпня під час польоту з Томська до Москви Олексію Навальному стало погано. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорті Омська, де Навального терміново госпіталізували до лікарні.
- Стан опозиціонера був вкрай важкий. Його направили в реанімацію та приєднали до апарату штучної вентиляції легень. Наразі він перебуває у комі.
- Соратники Навального переконані, його отруїли. Медики розповіли, що знайшли в організмі політика небезпечний хімічний компонент. Він становить загрозу не тільки для Навального, а й для людей, які його оточують.
Актуально Олексій Навальний прибув до німецької клініки: що відомо
В Омській лікарні Навальному поставили попередній діагноз "порушення обміну речовин". Причину цього порушення російські медики не називають.
Однією з версій стану пацієнта було отруєння нерозпізнаним токсином. Тому негайно були взято аналізи на наявність токсичних речовин в організмі. Вже сьогодні можна стверджувати, що оксибутират, барбітурати, стрихнін, судомні або синтетичні отрути не виявлені. У сечі виявлено алкоголь і кофеїн,
– мовиться у повідомленні.
Деякі європейські країни, зокрема Франція, раніше запропонували притулок Навальному.
Юристи вже подали заяву до СК з вимогою порушити кримінальну справу за статтями про замах на вбивство і посягання на життя громадського діяча.