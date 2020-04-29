Кім Чен Ин управляє країною в звичайному режимі, – ЗМІ з посиланням на розвідку
Розвідка Південної Кореї заявила, що попри чутки про погіршення здоров'я та навіть смерть лідера КНДР, Кім Чен Ин управляє країною.
Кім Чен Ин в останній раз з'являвся на публіці 11 квітня на засіданні Політбюро панівної Трудової партії КНДР. Однак Yonhap з посиланням на джерела у розвідці повідомляє, що з лідером КНДР все добре.
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Суспільство стало непокоїтися після того, як Кім пропустив святкування річниці від дня народження свого діда – засновника КНДР Кім Ір Сена.
У відповідь на питання деяких законодавців комітету оборони Національних зборів про здоров'я керівника КНДР міністерство оборони, Об'єднаний комітет начальників штабів і розвідувальні органи повідомили, що, за їхніми оцінками, Кім Чен Ин керує країною як зазвичай,
– зазначає видання.
За інформацією японських ЗМІ, Кім Чен Ин перебуває у "вегетативному стані" після того, як переніс операцію на серці на початку квітня.
Стан здоров'я Кім Чен Ина: головне
- Видання CNN з посиланням на американського чиновника повідомило про проблеми зі здоров'ям лідера Північної Кореї.
- 12 квітня йому провели операцію через серцево-судинне захворювання, зараз він нібито відновлюється на своїй віллі. Здоров'я північнокорейського лідера погіршилося начебто через ожиріння, перевтому та куріння.
- У Південній Кореї не підтвердили хворобу Кім Чен Ина після проведеної операції. Офіційний Сеул каже, що лідер Північної Кореї займається державними справами.
- Тим часом державні ЗМІ розповсюдили послання від імені Кім Чен Ина.