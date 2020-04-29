Кім Чен Ин управляє країною в звичайному режимі, – ЗМІ з посиланням на розвідку

Розвідка Південної Кореї заявила, що попри чутки про погіршення здоров'я та навіть смерть лідера КНДР, Кім Чен Ин управляє країною.

Кім Чен Ин в останній раз з'являвся на публіці 11 квітня на засіданні Політбюро панівної Трудової партії КНДР. Однак Yonhap з посиланням на джерела у розвідці повідомляє, що з лідером КНДР все добре.

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Суспільство стало непокоїтися після того, як Кім пропустив святкування річниці від дня народження свого діда – засновника КНДР Кім Ір Сена.

У відповідь на питання деяких законодавців комітету оборони Національних зборів про здоров'я керівника КНДР міністерство оборони, Об'єднаний комітет начальників штабів і розвідувальні органи повідомили, що, за їхніми оцінками, Кім Чен Ин керує країною як зазвичай,

– зазначає видання.

За інформацією японських ЗМІ, Кім Чен Ин перебуває у "вегетативному стані" після того, як переніс операцію на серці на початку квітня.

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