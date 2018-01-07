Кім Чен Ин зібрався об'єднатися з Південною Кореєю

Лідер КНДР Кім Чен Ин у своєму зверненні закликав Північну і Південну Корею налагодити відносини, щоб створити умови для подальшого об'єднання.

Про це повідомляє північнокорейське агентство ЦТАК.

"Нашій країні потрібно рішуче дотримуватися політики, яка дозволила б зробити прорив в об'єднанні з Південною Кореєю. Не варто ворушити минуле і згадувати про взаємини з Сеулом. Замість цього слід покращувати зв'язки між Північчю і Півднем", – заявив лідер КНДР.

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Він також додав, що в даний момент необхідно "створити атмосферу для національного примирення і об'єднання". Він закликав вирішувати кризу спільними зусиллями, але без залучення посередників.

"Настав час об'єднати зусилля корейського народу, щоб припинити нарощування напруженості на Корейському півострові. Йдеться про примирення нації і її добровільне об'єднання", – цитує лідера КНДР агентство.

Нагадаємо, що на 9 січня КНДР і Південна Корея домовилися обговорити співпрацю на Олімпіаді, а також інші питання.