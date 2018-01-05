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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

КНДР та Південна Корея проведуть офіційні переговори

05:37, сьогодні 362 Читать новость на русском
Переговори між Північною та Південною Кореями
Переговори між Північною та Південною Кореями

Влада Північної Кореї прийняла пропозицію Південної Кореї щодо проведення переговорів. Вони заплановані на 9 січня.

Про це заявив представник південнокорейської влади, повідомляє BBC.

Одне з головних питань, яке обговорять на зустрічі – зимові Олімпійські ігри 2018 року у південнокорейському Пхьончхан, а також інші питання, що становлять взаємний інтерес.

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Самі переговори відбудуться у селі Панмунджон, яке розміщено у демілітаризованій зоні на кордоні між обома країнами. Саме там був підписаний мирний договір, який так і не вступив у силу. І саме це місце найчастіше використовують влади обох країн для спільних зустрічей.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин у своєму новорічному зверненні заявив, що Південна і Північна Корея повинні послабити військову напруженість та спільними зусиллями досягти миру і стабільності на Корейському півострові. Кім Чен Ин додав, що Пхеньян готовий обговорити питання про відправлення своєї делегації на Олімпійські ігри-2018, що в лютому стартують у Пхьончхані.

Окрім того КНДР у середу, 3 січня, відновила прямий телефонний зв'язок із Південною Кореєю. Лінія була відкрита в прикордонному пункті Пханмунчжом.

Теги: Новини політики КНДР Південна Корея Олімпіада-2018
Джерело: 24 Канал
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