КНДР та Південна Корея проведуть офіційні переговори

Влада Північної Кореї прийняла пропозицію Південної Кореї щодо проведення переговорів. Вони заплановані на 9 січня.

Про це заявив представник південнокорейської влади, повідомляє BBC.

Одне з головних питань, яке обговорять на зустрічі – зимові Олімпійські ігри 2018 року у південнокорейському Пхьончхан, а також інші питання, що становлять взаємний інтерес.

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Самі переговори відбудуться у селі Панмунджон, яке розміщено у демілітаризованій зоні на кордоні між обома країнами. Саме там був підписаний мирний договір, який так і не вступив у силу. І саме це місце найчастіше використовують влади обох країн для спільних зустрічей.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин у своєму новорічному зверненні заявив, що Південна і Північна Корея повинні послабити військову напруженість та спільними зусиллями досягти миру і стабільності на Корейському півострові. Кім Чен Ин додав, що Пхеньян готовий обговорити питання про відправлення своєї делегації на Олімпійські ігри-2018, що в лютому стартують у Пхьончхані.



Окрім того КНДР у середу, 3 січня, відновила прямий телефонний зв'язок із Південною Кореєю. Лінія була відкрита в прикордонному пункті Пханмунчжом.