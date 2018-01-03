КНДР та Південна Корея зробили перший крок до примирення

КНДР у середу, 3 січня, відновила прямий телефонний зв'язок із Південною Кореєю.

Лінія була відкрита в прикордонному пункті Пханмунчжом, що поруч з демілітаризованою зоною, передає KBS World Radio.

А все тому, що спортсмени Північної Кореї хочуть потрапити на Олімпійські ігри, які у лютому відбудуться у Південній Кореї. Про це Кім Чен Ин заявив у новорічну ніч. А на наступний день Південна Корея запропонувала Пхеньяну провести переговори на високому рівні, аби знайти способи співпраці на спортивних змаганнях.

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Саме відкритим каналом зв'язку влада обох країн планує "детально обговорити питання відправки північнокорейської делегації на зимову Олімпіаду в Пхьончхан".

Експерти уже пророкують, що такі заяви приведуть до потепління у стосунках розділеного на дві країни народу.