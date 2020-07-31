Те, що білоруси масово збираються на мітинги підтримки єдиного опозиційного кандидата, який ще не опинився за ґратами – це добре.

Кінець правління Лукашенко стрімко наближається. Щоб продовжувати вважати себе президентом Білорусі, він буде вимушений піти на безпрецедентні фальсифікації, які викличуть вуличні протести та революцію.

Рекомендуєм! Як три жінки приставили ніж до Лукашенка

Дуже велика загроза з Росії нікуди не дінеться

Дійсно, це гарні новини, але питання в тому, чи захоче білоруський народ приєднатися до українського в боротьбі проти агресивного впливу Росії, чи натомість буде знову намагатися "дружити", але на нових умовах.

Позиція щодо Криму, яку ледь не кліщами витягували з вуст кандидатки Тихановської свідчить про більшу ймовірність другого варіанту.

Але вона не розуміє, що після падіння режиму Лукашенко, Путін проведе операцію по анексії не тільки Вітебської області, а й усієї республіки Білорусь. І нібито транзитні бойовики ЧВК "Вагнер", це поганий дзвіночок. Країні та її народу, які залежать від Росії сильніше за нас, треба пройти дуже тяжкий шлях до справжньої незалежності і свободи. Але я дуже радий, що перший крок до цього вони вже роблять.