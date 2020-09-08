Після зміни влади у 2019 році в Україні почалася переатестація прокурорів. Втім після призначення Ірини Венедіктової вона призупинилася, що, імовірно, спровоковано пандемією коронавірусу. Втім вже невдовзі стартує новий етап переатестації.

Питання реформування прокуратури обговорили під час зустрічі генпрокурорки Ірини Венедіктової із міжнародними партнерами, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

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Під час чергового етапу атестацію мають пройти працівники місцевих прокуратур. Цей етап запланований на кінець вересня, але точну дату поки не називають.

Наразі триває формування нових обласних прокуратур, а наприкінці вересня розпочнеться атестація місцевих прокурорів. Також, як розповіли в Офісі генпрокурора, в активній фазі перебуває другий добір спеціалістів "з-поза системи".

Нині триває процес інституційного перетворення прокуратури на сучасний орган. Він буде, ґрунтуючись на міжнародних стандартах, ефективно реалізовувати визначені в Конституції повноваження із забезпечення доступу до правосуддя,

– заявила Ірина Венедіктова.

Коротко про реформування прокуратури: