Про це в ефірі 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. На його думку, Європі було б вигідно, аби війна в Україні затягнулася на певний час. Адже наша держава буквально захищає європейців від росіян.

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Чого боїться Європа

Як наголосив Клочок, варто звернути увагу на нещодавню заяву міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса. Він заявив, що після припинення вогню в Україні російська загроза для країн Балтії може зростати. Країна-агресорка цілком може перекинути туди війська.

Європа зараз не готова до можливої російської агресії. Їм потрібно посилювати власну оборону. І у них може бути вже не так багато часу, аби підготуватися до потенційного протистояння.

Фактично Європа стривожена тим, що так все швидко відбувається. Вони думали, що все буде тягнутися певний час. І вони просто передаватимуть зброю. Тепер для них час підготовки до можливої російської агресії скорочується. Якщо раніше говорили про 5 років, то тепер це може бути навіть рік,

– сказав Клочок.

Президент Володимир Зеленський говорив, що Росія хоче сформувати 15 дивізій. Вони можуть проходити "навчання" в Білорусі та створювати пряму загрозу Литві та Польщі.

У цьому контексті можна зрозуміти критику від американців, які звинувачують Європу в тому, що там занадто сильно покладалися на США. Трамп, звісно, вносить хаос у міжнародну політику. Але, можливо, він вбереже світ від Третьої світової.

Трамп несе багато хаосу та викликів, але суттєво перезавантажує геополітику. Я дуже хочу, що ця криза, яку створює Трампа, врятувала світ від Третьої світової. Він змушує Європу таки почати витрачати більше на оборону,

– підкреслив Клочок.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський назвав країни НАТО, на які Путін також може напасти. Ризик високий, але не стовідсотковий. Однак Альянс має бути готовим до таких викликів.