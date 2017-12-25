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РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Кінець перемир'я прийде в останній день цього року, – військові

10:52, сьогодні 986 Читать новость на русском

У переддень перемир'я бойовики у зоні АТО гатили з "Градів", танків та артилерії по українських позиціях.

Вперше за довгі місяці по позиціях наших бійців у Пісках прилетіли "Гради". Два десятки реактивних снарядів впали посеред вже неодноразово понищених будинків, якими гуляє хіба лиш вітер. Відпрацювала і ворожа артилерія. Одне з влучань зрівняло із землею чийсь гараж. Ворогу будь-які споруди заважають.

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"Все одно будівлі закривають від обстрілів. Так що вони необхідні. Пробило стіну, також другий розрив там. Але пройшов снаряд наскрізь, вдарив по дорозі", – розповів військовослужбовець ЗСУ Сергій.

Абсолютної тиші під час перемир'я немає. Працював снайпер з крупнокаліберної гвинтівки, допоки сніг і вітер не опустили непроглядну завісу на лінії вогню.

Спостерігаємо тільки. Що ми можемо зробити? Та коли вже бачимо оцей рух за 50-70 метрів від нас, тоді вже даємо "отвєтку". Не вручну ж їх в'язати, не камінням же закидувати,
– додав інший боєць Сергій.

Але за цей час військові поки вогонь не відкривали. Лише слухали, як зі стрілецького провокують їх. Та й не вірять у тишу. Кінець перемир'я, кажуть, прийде в останній день цього року.

Новий рік у них буде трохи раніше, ніж у нас. І вони його почнуть "святкувати" ще 31-ого числа зранку, це як пити дати. І начхати, що їхні генерали там скажуть,
– вважає військоий на позивний "Койот".

А поки навіть погода дає невеликий перепочинок від ймовірних обстрілів. У поганій видимості стріляти прицільно, вести розвідку і коригувати вогонь в рази важче.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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