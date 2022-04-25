Відомо, що ці чоловіки мародерили. Коли місцеві жінки поскаржилися на зловмисників, вони кинули у них гранату.

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Сусіди повідомляють, що підозрювані – батько та син. Щоправда, цю інформацію повинно перевірити слідство.

Ніколи б не міг і уявити такого! Але щойно наша тероборона затримала в Ірпені двох потвор (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули у цих жінок гранату,

– написав Маркушин.

Що відомо про постраждалих

Обидві жінки отримали травми. Одна з них отримала дещо легші поранення, а ось стан другої – критичний. Зараз за життя однієї з них змагаються лікарі.