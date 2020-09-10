Влада Кіпру поки не підтримуватиме санкції проти білоруських чиновників за насилля проти протестувальників. Така позиція Кіпру зумовлена бажанням змусити ЄС обмежити діяльність Туреччини у Середземномор’ї.

У ЄС шукають вихід з ситуації, що склалась

Мовиться про буріння Туреччини у східній частині Середземного моря. Про це інформує Bloomberg.

До теми В ЄС пояснили, за якої умови посилять санкції проти Білорусі

Кіпр просить ЄС ввести санкції ще проти 7 турецьких компаній. У Єврокомісії цю інформацію поки не коментують.

За інформацією ЗМІ, наразі у ЄС шукають рішення, як затвердити санкції проти Мінська. Головна мета – узгодити всі питання перед зустріччю міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, що запланована на вересень.

Євросоюз уже ухвалив рішення щодо санкцій

Зазначимо, що у Євросоюзі вже ухвалили рішення запровадити санкції, як проти Туреччини, так і Білорусі. Проте жодних конкретних кроків зроблено не було.

Що відомо про санкції ЄС проти Білорусі? Брюссель ухвалив рішення ввести санкції проти 40 білоруських високопосадовців, які були причетні до фальсифікування результатів виборів та насилля проти мітингувальників.

Що відомо про останні події в Білорусі