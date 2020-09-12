Гучну новину опублікували видання на Кіпрі. Виявляється, влада цієї острівної країни продала понад сотню так званих кіпрських "золотих паспортів" і тепер шкодує про це.

Про кіпрських патріотів Коломойського та Боголюбова – дивіться у новому випуску "Права на правду" на 24 каналі.

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Що таке "золотий паспорт"

"Золотий паспорт" – це спрощена процедура отримання громадянства Кіпру, який входить до Європейського Союзу. Простим людям треба легально прожити 7 років в цій країні, щоб претендувати на кіпрське громадянство. Але, якщо у людини є 2 мільйони євро і вона готова їх вкласти в нерухомість або бізнес на цьому острові, то кіпрський паспорт оформлять за кілька тижнів.



"Золотий паспорт" Кіпру / Фото УНН

10 років тому тодішній уряд республіки влаштував розпродаж "золотих паспортів", які потрапили до рук олігархів, скандальних бізнесменів та впливових чиновників з колишніх радянських країн.

Документ видали Коломойському та Боголюбову

Зокрема, з України у такий спосіб "золоте громадянство" Кіпру отримали олігархи:

Ігор Коломойський;

Геннадій Боголюбов.

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Через це нинішнє керівництво острівної республіки вщент розкритикувало попередню владу, яка і видавала ці паспорти. Коломойського з Боголюбовим теперішня влада Кіпру назвала рейдерами і вимагальниками, які жорстоким чином розправлялися зі своїми конкурентами і стали причетними до "пограбування століття в Україні".

Тобто, навіть там чули про масштабну оборудку з виведення олігархами грошей "Приватбанку". Відтак, нинішнє керівництво Кіпру створило спеціальну комісію, яка має дослідити кожен випадок видачі "золотого паспорту" і, якщо потрібно, подати клопотання про його анулювання. Якщо виявиться, що новонавернений "золотий громадянин" республіки не стільки приніс вигоду країні своїми грошима, скільки завдав шкоди репутації Кіпру своїми ганебними вчинками.

Але історія із "золотими паспортами" Коломойського та Боголюбова нас має турбувати ще й з іншого боку.

До чого тут страйк шахтарів

У Кривому Розі на місцевому залізнорудному комбінаті страйкують шахтарі. Вони відмовляються підніматися на поверхню і записують відеозвернення про свою акцію протесту просто під землею.

Криворізький залізнорудний комбінат належить Коломойському та Боголюбову з одного боку, та олігарху Ахметову – з іншого боку. Це перспективне підприємство вони прибрали до рук під час масової приватизації в часи Кучми. На сумнівному державному конкурсі, олігархи заплатили за комбінат приблизно 40 мільйонів доларів, хоча ринкова вартість підприємства через величезні поклади заліза оцінювалась в 1 мільярд доларів.

Тобто ці ділки заплатили за нього в 25 разів дешевше і почали в буквальному сенсі викачувати з підприємства гроші.

Сьогодні гірники комбінату вимагають їм збільшити зарплатню, бо, працюючи на глибині 1,5 кілометри, шахтар отримує в середньому 8 тисяч гривень. Крім того, гірники скаржаться на жахливі умови праці, оскільки, за їхніми словами, керівництво комбінату економить не лише на зарплатах працівникам, а й на техніці безпеки.

Шахтарі зняли і виклали відео про те, що підземні комунікації в шахтах перебувають в аварійному стані, а значить, все це може закінчитися раптовою трагедією, яка забере життя гірників.

Отже, як ви бачите, у панів Коломойського та Боголюбова знайшлися мільйони євро, щоб вкласти їх в економіку Кіпру і отримати золоті паспорти. В той час, як не знайшлося грошей на те, щоб підняти до адекватного рівня зарплатню своїм працівникам, які в неймовірно важких умовах видобувають залізну руду, щодня ризикуючи своїм життям. Зокрема, через жадібність цих олігархів.

І не те щоб, у Коломойського та Боголюбова не було можливостей для підняття зарплатні чи покращення умов праці гірників. Адже комбінат, як йдеться у його щорічному фінансовому звіті, є прибутковою компанією. Він заробляє щорічно чистого прибутку для своїх власників 40 мільйонів доларів, але це лише офіційно, бо реальна цифра прибутку може бути набагато більшою. Тут знову не обійшлося без сонячного Кіпру.



Боголюбов і Коломойський / Фото ukranews

В тому ж річному фінансовому звіті акціонерного товариства Криворізький залізорудний комбінат йдеться, що підприємство продавало залізну руду в середньому по 38 доларів за тону. Хоча, середня ринкова ціна руди у 2019 році складала 85 доларів за тону.

Розумієте в чому схема? Це так зване трансфертне ціноутворення, через яке олігархи виводять з країни щороку сотні мільйонів доларів.

Як працює схема

Комбінат продає руду по заниженій ціні не на міжнародному ринку, а кіпрській фірмі Коломойського та Боголюбова. А вже ця кіпрська фірма продає руду за світовими цінами зарубіжним покупцям. Відтак, додатковий прибуток у десятки мільйонів доларів щороку йде не у Кривий Ріг, а осідає у банках цього сонячного Кіпру, на рахунках 2 українських олігархів. Або йде ще далі на інші екзотичні офшори.

Ось так, криворізькі шахтарі забезпечують своєю каторжною працею Коломойському та Боголюбову не лише "золоті паспорти", а й солодке життя всі ці роки. І тепер гірники вимагають справедливості і хоч крихту гідного ставлення до себе і своєї праці. В іншому разі, як і олігархи, вони теж готові зайнятися паспортним питанням.

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За останні кілька років з комбінату звільнилося понад 300 шахтарів. Вони поїхали працювати на шахти Чехії, Польщі та Канади, де їм платять в рази більше і забезпечують людські умови праці. І де власники підприємств не думають, як висмоктати більше грошей з цієї країни, щоб решту життя витрачати їх в іншій. Сподіваємось, гірникам Криворіжжя вдасться привести до тями цих кіпрських патріотів із "золотими паспортами". Саме тому, ми говоримо про це в "Праві на правду", щоб змінити Україну на краще.