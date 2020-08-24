Продовжуємо серію текстів про те, чим володіють українські мільярдери (за версією Forbes). У заключному матеріалі розповідаємо про майно співвласника групи "Приват" Ігоря Коломойського, який – на восьмій сходинці рейтингу зі статком у 1 мільярда доларів.

Сайт 24 каналу зібрав усе, що відомо про нерухомість олігарха.

Детальніше про персону Мільярдери України: що треба знати про Ігоря Коломойського

Вілла на узбережжі Женевського озера

За інформацією Української правди, будинок Коломойського розташований на французькому узбережжі Женевського озера, поблизу міст Тонон та Евіан (саме ці курорти дали назву відомим мінеральним водам).



Тут розташована вілла Коломойського / Скріншот УП

Розташоване помешкання у одному з невеликих селищ, які розтягнулися вздовж найбільшого озера Альп.

З одного боку – найромантичніша водойма Європи, з іншого – найвищі гори континенту. Райський куточок без претензій, характерних для Ніцци та Монако,

– пише видання.

Земельна ділянка Коломойського – найбільша у містечку: "Якщо кожен будинок має десять-п'ятнадцять соток, то в Коломойського – півтора гектара, не менше".

Сама будівля – одноповерхова, площею 350-400 метрів. Побудована у досить стриманому стилі та виглядає як типове приватне помешкання на цьому узбережжі.





Вілла Коломойського на березі озера / Фото УП

Територія оточена живою огорожею. Тут є футбольне поле та власний причал для човнів на озері. Проте, за законом, загороджувати доступ до водойми не можна, тому вздовж неї повз віллу проходить доріжка загального користування.



Територія помешкання Коломойського – найбільша у містечку / Фото УП

Видання з посиланням на джерела зазначає, що цю віллу Коломойський придбав ще в 2000 році за два мільйони доларів.

Крім того, за інформацією УП, олігарх має власну квартиру в Женеві, де мешкає взимку.



Жива огорожа навколо помешкання Коломойського / Фото УП

Водночас, американська аудиторська компанія Kroll з'ясувала, що квартири та вілли в Швейцарії і Франції належать сестрі Коломойського Ларисі Черток. За віллу, за даними Kroll, Черток заплатила $ 32 млн, а за квартиру у Женеві – $ 6 млн.

Сам Ігор Коломойський раніше у коментарі LIGA.net назвав інформацію "п****жом" і запевнив, що закордонною нерухомістю не володіє. А в Женеві мешкав нібито в орендованій квартирі.

З розслідування ж випливає, що сестра Коломойського та її чоловік не володіють бізнесом, який дозволив би їм придбати таку елітну нерухомість.

Автівки та літак

Як зауважили журналісти програми "Схеми", Коломойський їздить на BMW із номерними знаками, яких немає в реєстрі автовласників. Останнє може свідчити про те, що це номери прикриття, або ж – підроблені.





BMW Коломойського з номерними знаками, яких немає в реєстрі / Фото "Схеми"

В цілому ж Коломойський їздить кортежем, у який, зокрема, входить і мікроавтобус охорони.







Кортеж Коломойського / Фото "Схеми"

Також "Схеми" зафіксували літак ,який часто використовує Коломойський для власних перельотів. Однак чи належить він олігархові, невідомо.



Літак, який, ймовірно, належить олігархові / Колаж "Схеми"

Нерухомість Боголюбова та Коломойського у США

У червні 2019 року журналісти програми "Схеми" знайшли у відкритих джерелах фотографії майна, яке контролюють олігархи у Штатах. Самі дані стали відомі з позовної заяви Приватбанку до колишніх власників – Коломойського та Боголюбова – поданої в Канцелярський суд штату Делавер.

Там йшлося про те, що активи в США, вартістю в сотні мільйонів доларів, купувала низка компаній, на рахунки яких виводилися гроші з Приватбанку. Найбільше майна у Коломойського і Боголюбова – у штатах Огайо, Іллінойс і Техас. Це – десятки активів: феросплавні і металургійні заводи, комерційна нерухомість і готелі.

Розслідування про нерухомість олігархів у США: відео

Одна із компаній, Optima Ventures, стала найбільшим власником комерційної нерухомості у місті Клівленд (штат Огайо). ​One Cleveland Center придбана за $86,3 млн компанією Optima One Cleveland Center, LLC (Делавер) 15 травня 2008 року.



One Cleveland Center / скріншот програми "Схеми"

​AECOM Building у Клівленді придбана за $46,5 млн компанією з Optima 1300, LLC (Делавер) 16 серпня 2010 року.



​AECOM Building / скріншот програми "Схеми"

Частку у готелі Crowne Plaza Hotel (тепер відомий як Westin Hotel) в Клівленді

компанія Optima 777, LLC (Делавер) придбала за $9 млн. Ще щонайменше $2,4 млн використали для проведення ремонту в готелі.





Crowne Plaza Hotel (тепер – Westin Hotel) / скріншот програми "Схеми"

​Вежі Stemmons Towers розташовані в Далласі (штат Техас) придбала компанія Optima Stemmons, LLC (Делавер), заснована 14 травня 2008 року. Близько $7,6 млн із суми, яку заплатили за цю споруду, отримали через схеми виведення грошей.



Stemmons Towers / скріншот програми "Схеми"

Колишній корпус CompuCom System Headquarters та прилегла до нього незадіяна ділянка, розташовані за адресами 7171 Forest Lane і 7505 Forest Lane у Далласі . Їх придбала компанія Optima 7171, LLC (Делавер), зареєстрована 10 листопада 2010 року. ​​



CompuCom System Headquarters / скріншот програми "Схеми"

Тридцятиповерховий хмарочос у найбільшому місті штату Кентукі, Луїсвіллі, ​– PNC Plaza – розташований за адресою 500 West Jefferson Street. Його фірма Optima 500, LLC (Делавер) придбала у 2011 році за $77 млн.



PNC Plaza / скріншот програми "Схеми"

21-поверхова споруда в Клівленді – ​Huntington Building – розташована за адресою 925 Euclid Avenue. Її придбала компанія Optima 925, LLC (Делавер) 14 червня 2010 року за $18,5 млн.



​Huntington Building / скріншот програми "Схеми"

Колишній Motorola Campus у Гарварді (штат Іллінойс) був придбаний компанією з Optima International of Miami, Inc.(за даними журналістів, ймовірно пов'язана з компанією Optima Ventures).



Motorola Campus / скріншот програми "Схеми"

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