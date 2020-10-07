Під час протестів у Киргизстані блискавично змінюється влада. Лише 6 жовтня з посади міського голови Бішкека пішов Азіз Суракматов. Народним мером себе проголосив Жоошбек Коеналієв. Але виконувати обов'язки міського очільника буде Алмаз Бакетаєв.

Бакетаєва затвердила Координаційна рада

Саме Бакетаєва тимчасово на посаді затвердила Координаційна рада з врегулювання ситуації у місті. Про це інформує 24.kg з посиланням на пресслужбу муніципалітету.

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Сам Бакетаєв на це рішення погодився. Раніше він обіймав посаду першого віцемера міста.

Зверніть увагу! Суракматов подав у відставку з посади мера Бішкека за власним бажанням. Також з посади вирішили піти очільники Іссик-Кульської, Наринської і Таласської областей.

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