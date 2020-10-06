Мер Бішкека подав у відставку через протести
Міський голова Бішкека Азіз Суракматов 6 жовтня подав у відставку за власним бажанням. Напередодні у Киргизтані спалахнули протести.
Рішення про відставку мера має прийняти представницький орган місцевого самоврядування. Прессекретарка мера Гуля Алмамбетова опублікувала фото заяви у фейсбуці.
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Також з посади вирішили піти очільники Іссик-Кульської, Наринської і Таласської областей.
До слова, раніше учасники протесту захопили приміщення мерії столиці. Кабінет Суракматова тоді зайняв "народний" мер Жоошбек Коєналієв.
Протести у Киргизтані: що треба знати
- У Киргистані 4 жовтня відбулись парламентські вибори. До парламенту потрапили переважно провладні партії. Тож не згодні із результатами виборів люди вийшли на масові протести.
- Потім між мітингувальниками та силовиками спалахнули заворушення. У результаті щонайменше 1 людина загинула, ще сотні – поранені.
- У країні проведуть нові вибори.