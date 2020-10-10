У Киргизстані затвердили нового прем'єра – Садира Жапарова: що про нього відомо
У Киргизстані парламент затвердив на посаді глави уряду Садира Жапарова. Попередній склад кабміну на чолі з прем'єром пішов у відставку 9 жовтня.
За Жапарова проголосували усі депутати
Кандидатуру Жапарова на екстреному засіданні 10 жовтня підтримали одноголосно парламентарі. Про це інформує ТАСС.
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Новобраний глава уряду запевнив, що не братиме участі у нових парламентських вборах та не переслідуватиме політичних суперників.
Я беру на себе відповідальність за роботу уряду,
– зазначив Жапаров.
Жапаров наголосив, що президент Сооронбай Жеенбеков пообіцяв йому, що після затвердження нового прем'єр-міністра піде у відставку.
Що відомо про Жапарова?
Садир Жапаров – опозиційний політик.
У киргизькій політиці він – більше ніж 15 років, був депутатом парламенту та радником президента.
У 2018 році Жапарова засудили до 11-річного ув'язнення за організацію мітингу у Караколі у 2013 році та захоплення в заручники губернатора.
Після старту протестів у Киргизстані у жовтні 2020 року Жапарова звільнили з в'язниці протестувальники.
Після відставки прем'єра Кутатбека Боронова, Жапаров виконував його обов'язки.