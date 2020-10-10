У Киргизстані парламент затвердив на посаді глави уряду Садира Жапарова. Попередній склад кабміну на чолі з прем'єром пішов у відставку 9 жовтня.

За Жапарова проголосували усі депутати

Кандидатуру Жапарова на екстреному засіданні 10 жовтня підтримали одноголосно парламентарі. Про це інформує ТАСС.

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Новобраний глава уряду запевнив, що не братиме участі у нових парламентських вборах та не переслідуватиме політичних суперників.

Я беру на себе відповідальність за роботу уряду,

– зазначив Жапаров.

Жапаров наголосив, що президент Сооронбай Жеенбеков пообіцяв йому, що після затвердження нового прем'єр-міністра піде у відставку.

Зверніть увагу! Під час цього засідання парламенту оголосив про свою відставку спікер Миктибек Абдилдаєв. Він пробув на посаді лише 4 дні.