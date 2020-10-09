Замах на Атамбаєва: у Киргизстані невідомі обстріляли машину колишнього очільника країни
У столиці Киргизстану 9 жовтня невідомі скоїли замах на колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. Машину з політиком обстріляли невідомі.
Інцидент трапився, коли машина з Атамбаєвим проїжджала площею Ала-Тоо, що у столиці Киргизстану. Про це повідомила радниця ексглави держави, передає Mash.
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У мережі одразу ж з'явилося відео моменту замаху. Щоправда, важко зрозуміти, звідки саме лунають постріли.
Атамбаєв заявив, що він не постраждав. Цього не можна сказати про його автомобіль. Екслідер Киргизстану показав сліди від куль журналістам.
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Хто такий Алмазбек Атамбаєв
- Алмазбек Атамбаєв обіймав посаду президента Киргизстану з 2011 по 2017 рік. Він став першим президентом країни, який добровільно покинув посаду після повноцінного першого терміну.
- Після тривалої критики у бік нового президента Жеенбекова наприкінці червня 2019 року парламент Киргизстану позбавив Атамбаєва статусу президента та зняв з нього недоторканність.
- Його підозрюють у перепрофілюванні земельних ділянок, незаконному отриманні ділянки для будівництва, корупційних діях під час реконструкції Бішкекської ТЕЦ, незаконному звільненні з в'язниці кримінального авторитета Азіза Батукаєва.
- Кілька людей з оточення Атамбаєва арештовали, вони є фігурантами корупційних справ. Сам Атамбаєв заперечує всі звинувачення і називає їх політично мотивованими.