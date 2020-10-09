У столиці Киргизстану 9 жовтня невідомі скоїли замах на колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. Машину з політиком обстріляли невідомі.

Інцидент трапився, коли машина з Атамбаєвим проїжджала площею Ала-Тоо, що у столиці Киргизстану. Про це повідомила радниця ексглави держави, передає Mash.

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У мережі одразу ж з'явилося відео моменту замаху. Щоправда, важко зрозуміти, звідки саме лунають постріли.

Атамбаєв заявив, що він не постраждав. Цього не можна сказати про його автомобіль. Екслідер Киргизстану показав сліди від куль журналістам.

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