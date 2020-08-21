У Кирилівці на базі відпочинку поліція затримала групу серійних крадіїв. Чоловік з жінкою крали майно у відпочивальників.

20 серпня жертвами крадіїв стали двоє відпочивальників із Закарпатської та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.

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Що крали злодії

Аби пробратись до житла відпочивальників, зловмисники взламували замки. Зокрема, на базі відпочинку по вулиці Федотова коса, крадії "присвоїли" гроші та золоті прикраси.

Вже після другої крадіжки поліція затримала злодіїв. Крадіями виявились жителі Запоріжжя: раніше судимий 39-річний чоловік та 33-річна жінка.

Наразі обох підозрюваних затримали. Речові докази вилучили, серед них був перцевий балончик, телефон, навушники, барсетка та жуйки. Сума грошей, які вилучили, становить приблизно 9 тисяч гривень. Окрім цього, у злодіїв знайшли 400 доларів.

Правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу крадіям.

Місце розташування бази відпочинку, де "працювали" злодії:



Затримана група крадіїв / Фото Нацполіції



Правоохоронці затримують чоловіка / Фото Нацполіції



Вилучені кошти / Фото Нацполіції



Особисті речі, що вилучили у підозрюваних / Фото Нацполіції