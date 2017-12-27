Кіркоров сконфузився під час прямого ефіру: курйозне відео

Відомий російський співак Філіп Кіркоров викликав шквал сміху у користувачів Інтернету своїм незнанням англійської.

У Росії під час популярного талант-шоу "Успіх" ведуча Віра Брежнєва похвалила учасницю програми за її виступ та по-сучасному відзначила образ дівчини. Стильні сірі штани та рожевий піджак із блиском сподобались модниці. Відтак співачка назвала стиль дівчини glitter, що в перекладі з англійської мови означає "блискучий".

Читайте також: "Квартал 95" зробив з Козловського копію Винника: курйозне відео

На такий коментар ведучої кумедно зреагував суддя талант-шоу Філіп Кіркоров, який переплутав іноземне слово зі співзвучним "клітор". У співака збільшились очі та привідкрився рот. Віра Брежнєва одразу ж пояснила значення вжитого слова.

А, glitter. Ну що, вік, що. Я глухуватий, 50 років все ж таки,

– прокоментував конфуз Філіп Кіркоров.

Кумедне відео з'явилось у соціальних мережах та вже викликало шквал сміху. За інформацією російських ЗМІ, уривок талант-шоу вже побив рекорд за кількістю переглядів.

Курйозна реакція Філіпа Кіркорова на слово glitter