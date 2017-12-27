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Кіркоров сконфузився під час прямого ефіру: курйозне відео

13:30, сьогодні 4014 Читать новость на русском
Кіркоров сконфузився в прямому ефірі
Кіркоров сконфузився в прямому ефірі / wday.ru

Відомий російський співак Філіп Кіркоров викликав шквал сміху у користувачів Інтернету своїм незнанням англійської.

У Росії під час популярного талант-шоу "Успіх" ведуча Віра Брежнєва похвалила учасницю програми за її виступ та по-сучасному відзначила образ дівчини. Стильні сірі штани та рожевий піджак із блиском сподобались модниці. Відтак співачка назвала стиль дівчини glitter, що в перекладі з англійської мови означає "блискучий".

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На такий коментар ведучої кумедно зреагував суддя талант-шоу Філіп Кіркоров, який переплутав іноземне слово зі співзвучним "клітор". У співака збільшились очі та привідкрився рот. Віра Брежнєва одразу ж пояснила значення вжитого слова.

А, glitter. Ну що, вік, що. Я глухуватий, 50 років все ж таки,
– прокоментував конфуз Філіп Кіркоров.

Кумедне відео з'явилось у соціальних мережах та вже викликало шквал сміху. За інформацією російських ЗМІ, уривок талант-шоу вже побив рекорд за кількістю переглядів.

Курйозна реакція Філіпа Кіркорова на слово glitter

Теги: LifeStyle Новини Росії Курйозні новини Віра Брежнєва
Джерело: 24 Канал
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